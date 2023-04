Co z kontuzją Igi Światek? Wszystko jasne, dawne gwiazdy ujawniają

Iga Świątek ma za sobą niełatwy okres. Dokładnie 18 marca przegrała ona w Indian Wells półfinałowy mecz tamtejszego turnieju z Jeleną Rybakiną - i choć to w gruncie rzeczy i tak zaszła w zawodach bardzo daleko, to na pewno liczyła na znacznie więcej, bo do zmagań podchodziła jako obrończyni tytułu z 2022 r.

"Iga Świątek stanęła na baczność i...". Najnowsze wieści o stanie zdrowia Polki

"Wydaje nam się, że gdyby Iga nie była w pełni sił, to po prostu by tutaj nie wystąpiła" - skwitowała dawna zawodniczka. Fani raszynianki mają więc wielkie powody do radości - i mogą się już szykować na to, że ich ulubienica niebawem postara się pokazać na korcie w swojej najlepszej wersji.