Co się dzieje z Igą Świątek? To pytanie zadaje sobie obecnie zapewne wielu fanów tenisa oraz samej liderki światowego rankingu. Polkę ostatni raz mogliśmy zobaczyć w akcji na korcie jeszcze na początku września, w przegranym 2:6, 4:6 ćwierćfinałowym meczu z Jessicą Pegulą na US Open.