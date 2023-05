W najnowszym rankingu ATP Carlos Alcaraz traci zaledwie pięć punktów do Novaka Djokovicia. Choć jest drugi w zestawieniu, to będzie faworytem wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, bo w tym roku może poszczycić się bilansem 29-2. Nikt nie ma takiego procentu wygranych spotkań jak on. Nieco mocniej uważać musi Iga Świątek, która jest mocno naciskana przez Arynę Sabalenkę. Jeśli wierzyć matematyce, to Białorusinka może rozdawać karty na kortach w Paryżu.