Co wyczynia Iga Świątek?! To "piekielnie niebezpieczne"

Oprac.: Tomasz Brożek Iga Świątek

Iga Świątek nie bez problemów awansowała do ćwierćfinału tegorocznego US Open. Liderka rankingu WTA potrzebowała trzech setów, by pokonać 108. rakietę świata - Niemkę Jule Niemeier. Polka pokazała siłę charakteru i kilka widowiskowych zagrań. Niektóre z nich są jednak dla niej "piekielnie niebezpieczne" co zauważył komentator tenisa - Dawid Żbik.

Zdjęcie Iga Świątek awansowała już do ćwierćfinału tegorocznego US Open / GTY_AR_SPO 2 SPO USA AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA JAMIE SQUIRE/JD / KRM / Youtube @USOpen / AFP