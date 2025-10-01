Co się stało w meczu Świątek? WTA nie mogło milczeć. Nadszedł komunikat
Iga Świątek pożegnała się z turniejem w Pekinie po porażce z Emmą Navarro w 1/8 finału. Finisz był dla Polki niezwykle przykry. W decydującym, trzecim secie, nie wywalczyła bowiem choćby jednego gema, przegrywając 0:6. Na triumf Amerykanki zareagował po spotkaniu oficjalny portal WTA, podsumowując to, co wydarzyło się na korcie w meczu naszej wiceliderki światowego rankingu.
Powiedzieć, że Iga Świątek przebrnęła przez dwa pierwsze mecze na tegorocznym turnieju China Open bez jakichkolwiek problemów, to jak nie powiedzieć nic. Polska wiceliderka rankingu WTA najpierw pewnie rozbiła 6:0, 6:3 reprezentantkę gospodarzy - Yue Yuan, a następnie rozegrała jednego seta z Camilą Osorio. Jednego, bo na początku drugiej partii Kolumbijka skreczowała, co dało Idze Świątek awans do 1/8 finału.
O najlepszą ósemkę WTA 1000 w Pekinie 24-latce przyszło walczyć z Amerykanką Emmą Navarro, którą pokonała w dwóch poprzednich bezpośrednich starciach. Tym razem jednak 17. rakieta świata postawiła jej zdecydowanie trudniejsze warunki. W efekcie wygrała nawet pierwszego seta 6:4.
Iga Świątek nie podłamała się jednak i w drugiej partii doprowadziła do wyrównania stanu rywalizacji, wygrywając 6:4. Obie zawodniczki miały już za sobą wówczas niemal dwie godziny rywalizacji. I czekał je jeszcze trzeci, decydujący set.
Ten miał zadziwiająco jednostronny przebieg. Emma Navarro pokonała bowiem Igę Świątek jej własną bronią, serwując jej tenisowego "bajgla". Nasza zawodniczka nie była w stanie wyszarpać choćby jednego gema i z opuszczoną głową zeszła z kortu.
Iga Świątek odpada z Pekinu. WTA reaguje na triumf Emmy Navarro.
Na triumf Amerykanki zareagował oficjalny portal WTA, punktując najważniejsze fakty dotyczące tego spotkania.
Wydany komunikat. Navarro wypędziła Świątek z Pekinu
Dalej zaznaczono, że tak pewny triumf Amerykanki jest zaskakujący między innymi ze względu na to, jak układały się dotychczasowe starcia obu tenisistek.
- Po wygraniu zaledwie pięciu gemów w dwóch poprzednich spotkaniach, Emma Navarro, rozstawiona z numerem 16, pokonała rozstawioną z numerem 1 Igę Świątek w trzech setach po raz pierwszy w czwartej rundzie China Open - czytamy.
WTA podkreśla także, jak wyjątkowy był dla Emmy Navarro triumf nad Igą Świątek. - Navarro odniosła czwarte zwycięstwo w karierze z tenisistką z czołowej trójki rankingu (pierwsze od US Open 2024) i awansowała do pierwszego ćwierćfinału biorąc pod uwagę turnieje od WTA 1000 wzwyż od Australian Open 2025 - pisze organizacja zarządzająca kobiecym tenisem.