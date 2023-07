Iga Świątek bardzo pewnie radzi sobie na BNP Paribas Warsaw Open . Najpierw odprawiła z kwitkiem Niginę Abduraimovą z Uzbekistanu, a teraz odarła ze złudzeń Claire Liu . Co prawda początek meczu był dość wyrównany, ale potem Polka dała prawdziwy koncert i nie pierwszy raz udowodniła, że zasłużenie lideruje w rankingu WTA . Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 6:2, a Iga zagra w ćwierćfinale imprezy.

Po wszystkim Świątek pojawiła się na konferencji prasowej, na której wyjaśniła, dlaczego słabiej zaczęła pojedynek . "Na początku czułam się trochę zestresowana. Ale potem grałam intensywnie od początku do końca. W drugim secie wypracowałam sobie dużą przewagę, a przeciwniczka zaczęła popełniać dużo błędów i skorzystałam z tego" - tłumaczyła.

Przed rozpoczęciem turnieju zapadły dwie ważne decyzje. Po pierwsze, Świątek - choć jej rodzinny dom znajduje się dość blisko kortów Legii - spakowała walizki i zamieszkała w hotelu . Jak później wyjaśniła, chodziło o złapanie koncentracji i "zmuszenie się do odpoczynku", co w warunkach domowych niekoniecznie byłoby możliwe. Druga sprawa związana jest z Tomaszem Wiktorowskim .

Iga Świątek szaleje na turnieju w Warszawie, ale bez Tomasza Wiktorowskiego u boku. "Przerwy się przydają"

To Iga Świątek jest "twarzą" projektu, ale do jej sukcesów przyczyniają się też inni, a zwłaszcza członkowie jej teamu. Chodzi o dwóch trenerów, Tomasza Wiktorowskiego i Macieja Ryszczuka , oraz o psycholog Darię Abramowicz . Współpraca z tym triem jest dla tenisistki bezcennym źródłem siły i wiedzy, całą trójkę kibice tenisa mają zresztą okazję nieraz oglądać chwilami na ekranach telewizorów podczas transmisji meczów.

Jednak teraz, na zawodach w Warszawie, zespół liderki rankingu WTA jest chwilowo uszczuplony. W oczy rzuca się brak Wiktorowskiego . Skąd jego "zniknięcie"? Powód jest prosty i prozaiczny, a zdradziła go sama tenisistka.

"Dostał zasłużony urlop, więc zdzwaniamy się jedynie przed meczami, by omówić taktykę. Przerwy się przydają i wrócimy z większą świeżością do pracy później. Fakt, że jesteśmy w Polsce sprzyja temu, żeby wziął sobie wolne. Mimo tego, że nie ma go tu, jest z nami duchem" - wyjaśniła cytowana przez TVP Sport.