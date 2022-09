Co się dzieje z Igą Świątek? Mocny głos Radwańskiego! "Nie chodzi o boską grę"

Iga Świątek w starciu z Niemeier straciła pierwszego podczas US Open seta. W drugim potrafiła jednak przełamać niemoc, a w trzecim pokonała słabnącą rywalkę do zera. Wielu ekspertów zwracało uwagę na fakt, że forma Igi daleka jest od optymalnej.

US Open: Najmniej ataków Świątek w meczu z Niemeier

US Open na swej stronie podkreśliło, że Iga nie prezentowała ofensywnego tenisa w meczu z Niemką, a właśnie z takiej gry słynęła.

Dla porównania, w pierwszym meczu turnieju, z Jasmine Paolini, 27 procent uderzeń Polki było atakujących. W drugim - ze Sloane Stepehens, aż 32 procent piłek Igi było atakami, w starciu z Lauren Davis udział ataków Świątek spadł do 25 procent, a w pierwszym i drugim secie z Niemeier aż do 22 procent! Dopiero w trzecim secie liczba piłek atakujących wzrosła do 26 procent.

Nie dość, że w trzeciej partii Iga częściej atakowała, to czyniła to jeszcze dokładniej. Skuteczność jej ataków wzrosła z 66 procent (25 udanych na 38 podjętych prób) po pierwszych dwóch setach do 80 procent (osiem na 10) w trzecim.

Dawid Celt, na antenie Eurosportu, zwrócił uwagę na sporą liczbę niewymuszonych błędów Igi w starciu z Niemeier. Polka zanotowała ich aż 31.

- Od jakiegoś czasu już niepokoją mnie niewymuszone błędy u Igi. Niepokoi mnie u niej pośpiech, czasami pojawia się strach, nastawienie do tego, aby z każdej piłki zagrać bardzo szybko, bardzo ostro - wyliczał ekspert.

Piotr Robert Radwański stanął w obronie Igi Świątek

O postawie Igi w meczu z Jule Niemeier porozmawialiśmy z Piotrem Robertem Radwańskim, który na zawodowym tenisie zjadł zęby. Najpierw sam był zawodowym tenisistą, a później sprawdził się w roli trenera swych córek Agnieszki i Urszuli.

- To prawda, że Iga w mecze z Niemeier grała słabo. Całe szczęście, że Niemka waży przysłowiową tonę. Gdyby mnie, to mogło być kiepsko - podkreślił Radwański.

- Wszystko rozstrzygnęło się w drugim secie. Mecz był stykowy. Gdyby Niemeier miała więcej pary, to mogła wykorzystać słabszą postawę Igi - uważa.

- Najwyraźniej Niemka ma nadwagę, gdyby jej odebrać 15 kg, to zaczęłaby znosić trudy meczów. Iga Świątek znacznie lepiej wytrzymała fizycznie mecz i to zdecydowało. Całe szczęście, że nasza zawodniczka przebrnęła do ćwierćfinału - cieszy się Piotr Robert Radwański.

Na uwagę, że Niemeier z większej masy ciała mogła też czerpać siłę uderzeń, zwłaszcza forhendowych, zareagował:

- Tenis to przede wszystkim szybkość, tego nie da się ukryć. Potem są dopiero inne elementy. Całe szczęście, Iga się porusza bardzo dobrze, ale z jej grą jest problem. Na pewno nie jest w takiej formie, z jakiej ją pamiętamy z pierwszej części sezonu - porównuje.

Na koniec Radwański dochodzi do wniosku, że zwycięzców się nie sądzi.

- Turniej polega na tym, żeby go wygrać. W US Open trzeba wygrać siedem meczów. Jeżeli Iga Świątek to uczyni, przetrwa słabsze chwile, to nawet pomimo słabszej gry, należeć będzie się jej za to chwała - uważa Piotr Robert Radwański.

Iga po każdym meczu w Nowym Jorku cały czas jest do przodu. Styl gry schodzi na drugi plan, byle odnosić zwycięstwach. Tenis nie jest oparty na boskiej grze. Tu najważniejszy jest wynik przypomina Piotr Robert Radwański w rozmowie z Interią.

Uważa, że Iga nie stoi na straconej pozycji w ćwierćfinałowym pojedynku z Jessicą Pegulą. Dwa wcześniejsze pojedynki w tym roku Świątek wygrała z Amerykanką: 6-3, 6-2 w ćwierćfinale Rolanda Garrosa i 6-2, 7-5 w półfinale Miami Masters.

Kiedy mecz Iga Świątek - Jessica Pegula? Gdzie transmisja?

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula o godz. 1 w nocy polskiego czasu, w nocy ze środy na czwartek. Transmisja w Eurosporcie i na Polsat Box Go.

