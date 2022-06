Co Iga Świątek sądzi o Cori Gauff? Poruszające słowa Polki

Paweł Czechowski Iga Świątek

Już dzisiejszego popołudnia Iga Świątek będzie mogła po raz kolejny dokonać rzeczy wielkich - kolejny raz w swojej karierze zwyciężyć w Rolandzie Garrosie i pobić wspaniały rekord Sereny Williams dotyczących kolejnych wygranych spotkań. By jednak to wszystko osiągnąć, musi pokonać ostatnią rywalkę w turnieju. Będzie nią Cori "Coco" Gauff, o której Polka wypowiada się w samych superlatywach. "To może być początek wyjątkowej rywalizacji na lata" - przyznała Świątek w swoim felietonie dla BBC Sport.

Zdjęcie Roland Garros. Iga Świątek widzi w Cori "Coco" Gauff niesamowicie utalentowaną zawodniczkę i... rywalkę na lata / ZUMA/EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix