Co dalej ze Świątek? Ekspert nie ma złudzeń. "Te czasy już minęły"

Iga Świątek spadła na trzecie miejsce w rankingu WTA, a jej ostatni mecz z Eliną Switoliną pozostawił fatalne wrażenie. W zasadzie potwierdził on wszystko to, co mówiło się już przy okazji otwierającego sezon United Cup. Iga przestała sobie radzić z mocnymi rywalkami i nie ma planu B na mecz, gdy pojawiają się kłopoty.

Person mówi wprost o dominacji Świątek: "Te czasy minęły"

- Czasy, gdy Iga seryjnie wygrywała turnieje, już minęły - zauważa w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport Andrzej Person. - Pojawiło się mnóstwo młodych, silnych zawodniczek i ciężko będzie Idzie z nimi wygrywać - dodaje.

- Nie znaczy to jednak, że teraz będzie już tylko gorzej. Mogę się powołać na moją ostatnią rozmowę z Wojciechem Fibakiem. Spotkaliśmy się niedawno w Warszawie na obiedzie i Fibak, a więc człowiek, który zjadł zęby na tenisie, powiedział wprost: nie martw się o Igę, bo ja się o nią nie martwię. Ona wróci. Bardziej martwiłbym się o Hurkacza, więc nie martwię się o Igę, za to o Huberta jak najbardziej - przyznaje Person.

Fibak uspokaja, ale jak tu się nie martwić

Oczywiście słowa Fibaka brzmią uspokajająco, ale jak tu się nie martwić, kiedy Światek źle weszła w sezon, a problemy, zamiast ustępować, tylko się pogłębiają. Frustracja naszej zawodniczki też jest coraz większa, a to z pewnością nie pomaga. - Ja bym nie demonizował. Jak Andriejewa łamie pięć rakiet i wyzywa wszystkich wokół, to jest frustracja. U Igi są potężne nerwy, mocne słowa, ale to zawsze była temperamentna zawodniczka. Nie raz płakała po przegranych meczach - przypomina Person.

- Nie chciałbym relacjonować całej rozmowy z Fibakiem, ale w sumie sprowadzała się ona do tego, że to przebudzenie może nastąpić w każdej chwili. Może już w Miami. I co wtedy powiemy? Zasadniczo jestem zdania, że Iga wyjdzie z tego kryzysu, że w następnych pięciu latach jeszcze ze trzy razy wygra swojego ukochanego Rolanda Garrosa, a czy wróci na szczyt WTA, to tego nie wiem. Jak powiedziałem, przyszła fala nowych zawodniczek i Idze już nie wygrywa się tak łatwo - dodaje ekspert.

Indian Wells nie wyglądał źle. Person chwali Świątek

Person nie tylko wierzy w rychły powrót Igi do dobrego grania, ale i też zaciekle broni jej przed krytykami. - Nie chcę wchodzić do tego chóru z Lechem Sidorem i innymi, bo po prostu się z nimi nie zgadzam. Twierdzę, że Iga ma ogromny potencjał i jeszcze nie raz zaskoczy. Tak, jak rok temu, kiedy wygrała Wimbledon. Jasne, że chcielibyśmy więcej. Sama Iga też by tego chciała. Ona jest przecież tak ambitna, że chce wygrać każdą piłkę. To jest jednak sport, a inne rywalki nie śpią.

Zdaniem Persona przełamanie jest blisko. W Indian Wells zagrała kapitalny mecz z Karoliną Muchovą w 1/8, a w ćwierćfinale ze Switoliną była o krok od wyeliminowania rywalki. - Według mnie zdecydowały dwie piłki. Tak to jednak jest. Zresztą Switolina jest świetną zawodniczką. Niemniej, mimo odpadnięcia i krytycznych głosów, ostatni turniej w wykonaniu Igi nie wyglądał źle, a z każdym następnym będzie tylko lepiej - kończy Person.

