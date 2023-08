Co dalej z turniejem WTA w Warszawie? Na przeszkodzie igrzyska olimpijskie

Z pewnością dla Igi Świątek perspektywa walki o medale na kortach Rolanda Garrosa jest bardzo kusząca, ale 22-latka wydaje się być chętna do dalszego promowania tej dyscypliny sportu nad Wisłą. W zeszłym roku w stolicy naszego kraju odpadła już w ćwierćfinale z późniejszą triumfatorką Caroline Garcią. Powetowała sobie to w niedawno zakończonej edycji, w której nie straciła choćby seta, pokazując dominację nad przeciwniczkami. W finale oddała Laurze Siegemund zaledwie jednego gema. Można przypuszczać, że chciałaby zagrać i we Francji, i w Polsce.