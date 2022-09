Co cztery lata temu robiła Iga Świątek? Spotkała się z piłkarzami!

Lato 2018 roku było bardzo udanym okresem w tenisowej karierze Igi Świątek. 17-letnia wówczas tenisistka z Raszyna wygrała wielkoszlemowy juniorski Wimbledon, a następnie dwa turnieje seniorskie z cyklu ITF - w Budapeszcie i Montreux.

Polka awansowała wówczas z 298. na 180. miejsce w rankingu WTA. Sukces w Szwajcarii był jej siódmym w turniejach ITF - i zarazem ostatnim. Od tego czasu Świątek zaczęła grywać już regularnie w turniejach WTA. W lutym 2022 została numerem 1 żeńskiego tenisa na świecie.

