Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka w finale turnieju w Madrycie

Iga Świątek i Aryna Sabalenka już teraz mogą powiedzieć, że przeszły razem do historii. Wcześniej w ciągu 40 lat tylko dwukrotnie doszło do sytuacji, gdy pierwsza i druga rakieta świata zmierzyły się w dwóch finałach turniejów WTA w trakcie jednego sezonu . Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu Polka pokonała białoruską tenisistkę, wygrywając turniej w Stuttgarcie.

Iga Świątek pokonuje Petrę Martić i dociera do półfinału Madrid Open. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

