Cios w Igę Świątek przed Wimbledonem. Sabalenka może się cieszyć

Sezon 2024 jak na razie należy głównie do Igi Świątek. Polce co prawda nie powiodło się w Australian Open, ale po przejściu na nawierzchnię ziemną była wręcz nie do zatrzymania. Tylko w Stuttgarcie sposób na nią znalazła Jelena Rybakina. W kolejnych turniejach podrażniona raszynianka rozbijała rywalkę za rywalką. Nie brakowało oczywiście nerwowych chwil, lecz podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zawsze wychodziła z nich obronną ręką. Najlepszym przykładem jest druga runda Rolanda Garrosa. Naomi Osaka miała już nawet piłkę meczową. Nasza rodaczka w ostatniej chwili wróciła jednak do gry, odmieniła losy spotkania i zameldowała się w kolejnej fazie zmagań. Do końca zawodów nikt nie znalazł na nią sposobu. Czwarty tytuł na francuskiej ziemi stał się faktem.

