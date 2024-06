Przed kibicami kolejny turniej zaliczany do Wielkiego Szlema. W Anglii rozpoczyna się Wimbledon. W ubiegłym roku rozgrywki padły łupem reprezentantki Czech Markety Vondrousovej , która w decydującej batalii pokonała Ons Jabeur. Jak będzie w tym roku? Choć bez zwątpienia faworytkami będą czołowe zawodniczki kobiecego touru, to zdaniem zagranicznych mediów, plany Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny mogą pokrzyżować... kwestie zdrowotne.

To nie o Idze Światek jest głośno przed Wimbledonem. Były tenisista nie zamierza milczeć

Nie da się ukryć, że reprezentantka Polski nie ma zbyt wielu miłych wspomnień z rozgrywkami w Anglii. To jedyne wielkoszlemowe zawody, w których pierwsza rakieta świata nie doszła dalej niż do ćwierćfinału. W ubiegłym roku 23-letnią raszyniankę zatrzymała w 1/4 finału Ukrainka - Elina Switolina.

I choć zawodniczka w ostatnich tygodniach dostarczyła kibicom powody do radości, to jednak zdaniem byłego brytyjskiego tenisisty nie jest faworytką do kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. Gregory Rusedski pokłada za to duże nadzieje w nowej wiceliderce WTA - Coco Gauff.