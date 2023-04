Zaskakujący początek pierwszego seta. Świątek w odwrocie

Początek meczu w wykonaniu Świątek był jednak chaotyczny. Przegrywała 0:4. Polka nie mogła znaleźć swojego stylu, rytmu, wariantu na to spotkanie. Z pierwszych czterech gemów tylko jeden przegrała na przewagi. Przegrała dwa z czterech break pointów. Sama nie miała żadnego. Pliskova bardzo dobrze serwowała.

Liderka rankingu wróciła do gry. W trzech kolejnych gemach pokazała, że nie bierze pod uwagę porażki. Było 3:4. Wtedy obie zawodniczki pewnie - bez straty punktu - wygrywały swoje podanie.

Czeszka prowadziła 5:4 i miała serwis. Jakby chcąc zaprzeczyć temu, że jest bardzo dobrze serwującą zawodniczką, przy pierwszej piłce setowej popełniła podwójny błąd serwisowy. Ale przy drugiej miała wygrywające podanie. Po 42 minutach prowadziła w meczu 1:0. To spora niespodzianka.

Ponad dwa razy więcej punktów Świątek w drugim secie

Pliskova odpowiedziała przełamaniem serwisu najlepszej tenisistki na świecie. I to wszystko co w tym secie była w stanie zrobić. Przegrała kolejne dwa gemy. Siódmego Świątek zwyciężyła do 0.