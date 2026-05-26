Chwalińska zabrała głos na temat Świątek. Iga odpowiada. Taka jest prawda

Dzisiaj ich drogi także symbolicznie się skrzyżowały, choć adekwatniej będzie użyć słowa, że na siebie nałożyły. Maja Chwalińska, po historycznym przebrnięciu eliminacji w Paryżu, zaczęła występy w drabince głównej od mniejszej estrady. Choć trzeba powiedzieć, że na korcie numer 7 także można wpaść w oko najbardziej nobliwym kibicom, którzy nierzadko z balkonów kortu centralnego Philippe'a Chatriera oglądają sąsiedzkie zmagania.

Świątek i Chwalińska wzajemnie się oceniły. Wymowne słowa rodaczek

Gdy bój Chwalińskiej chylił się ku końcowi, do "teatru marzeń" wchodziła Iga Świątek. Pierwsza z rodaczek sprawiła sporą sensację, eliminując aktualną mistrzynię olimpijską właśnie z Paryża Qinwen Zheng. Z kolei dla Świątek był to rozgrzewkowy dzień w biurze, zakończony bardzo pewną i szybką, choć nie idealnie wymuskaną wiktorią nad 17-letnią kwalifikantką Emerson Jones.

Urodzona w Dąbrowie Górniczej tenisistka miała prawo promienieć, ale nawet w tym wyraźnym zadowoleniu pokazała, że jest całkowitą profesjonalistką. Dokładnie wybrzmiało to pod koniec rozmowy, gdy przyznała, że potencjalny awans do Top 100 wyobrażała sobie jako powód do świętowania. A teraz, gdy ten scenariusz formalnie może się ziścić lada moment, już chce więcej i nie zadowala się tym małym przełomem.

Zanim Iga Świątek przyszła do wszystkich mediów, już w rozmowie z Eurosportem doceniła to, co osiągnęła Chwalińska. Gdy więc Maja, jako pierwsza z rodaczek, była do naszej dyspozycji, wysłannik Interii zapytał zawodniczkę o relacje z Igą Świątek, które z zewnątrz wyglądają na serdeczne.

- Z Igą łączy nas kawał historii. Znamy się od 10. roku życia, więc już naprawdę bardzo długo. Grałyśmy wszystkie drużynowe mistrzostwa świata i Europy oraz razem jeździłyśmy na turnieje indywidualne. Dużo przeszłyśmy razem, myślę że to łączy i sprawia, że po prostu chcesz, żeby druga osoba też spełniała swoje marzenia. Obie wiemy, ile w to włożyłyśmy i jak ciężko na to pracowałyśmy - wspomniała.

Świątek o Chwalińskiej: Nikt tak nie potrafi zamieszać przeciwniczkom

Życie pisze jednak różne scenariusze i tak jest (było?) w przypadku obu rówieśniczek. - Później poszłyśmy swoimi drogami i Iga wystrzeliła. Takie jest też życie, że troszeczkę się oddaliłyśmy, nie ma co ukrywać. Po prostu już nie miałyśmy tyle czasu, żebyśmy spędzały go za sobą i to jest też normalne - Chwalińska stwierdziła ze zrozumieniem.

- Ja oczywiście Igę ogromnie szanuję, jest niesamowitym sportowcem. To, co osiągnęła, jest po prostu wielkie. Jak najbardziej jej kibicuję, myślę że ona mnie także, co jest bardzo miłe. Mam nadzieję, że będziemy częściej się spotykać, bo to będzie oznaczało, że ja się pnę do miejsca, gdzie ona już się zadomowiła.

Tak samo doceniła ogromną klasę najlepszej polskiej tenisistki z historii, gdy nie mogła się zdecydować, jaką jedną rzecz najchętniej przeniosłaby z tenisa Świątek i całego jej warsztatu na swoje pole. - Jej intensywność na pewno robi wrażenie. Ona we wszystko, co robi, wkłada tą intensywność. Do tego jakość w każdym uderzeniu, które gra. Ciężko mi jest wybrać jedną rzecz. Po prostu jest tak kompletną zawodniczką, że naprawdę ciężko mi jest wybrać jedną rzecz.

Konferencja ze Świątek była okazją, by być sześciokrotnej triumfatorce Wielkich Szlemów odnieść się przede wszystkim do wygranej Mai nad pogromczynią Igi z pamiętnych igrzysk.

- No jasne, że się cieszę. Od dawna wiedziałam i w sumie każdy to wiedział, że Maja ma talent oraz czucie i może spokojnie zagrozić dobrym zawodniczkom. I zachodzić daleko w turniejach. Ogromnie się cieszę, że teraz wygrała z Qinwen Zheng, bo jest to wymagająca przeciwniczka. Z tego, co słyszałam, wykorzystała swój styl gry oraz czucie, które ma wyjątkowe. Mam nadzieję, że dalej będzie z tego korzystała, bo nikt nie gra takich skrótów, ani lobów. Nikt tak nie potrafi zamieszać przeciwniczkom, więc naprawdę fajnie. Oby jak najdalej - uśmiechnęła się podopieczna trenera Francisco Roiga.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek

Maja Chwalińska





