Chwalińska wprost ws. Świątek. Nie gryzła się w język, brutalna prawda

Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek i Maja Chwalińska znają się i przyjaźnią od lat. Po przylocie z Paryża do Warszawy druga z tenisistek wyjawiła, czy były w kontakcie podczas ostatniego wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. "W trakcie oraz po turnieju otrzymałam od Igi gratulacje i miłe słowa. To było wszystko" - zdradziła.

Teraz nie mają zbyt wielu okazji do spotkań, także na korcie. Lecz był czas, kiedy rzeczywistość wyglądała inaczej. Chwalińska wróciła pamięcią do tego w rozmowie z Katarzyną Kawą. Wideo z opowieścią Mai właśnie zyskało drugie życie.

Tak wygląda statystyka bezpośrednich meczów Iga Świątek - Maja Chwalińska (head-to-head)

W grudniu 2024 roku Katarzyna Kawa zorganizowała w mediach społecznościowych transmisję live, podczas której połączyła się z Mają Chwalińską. Od kilku dni nagranie zyskuje na popularności i notuje sporo odtworzeń.

W trakcie rozmowy panie wspominały m.in. o Świątek. Ktoś zapytał w komentarzu, jaki Maja ma bilans bezpośrednich pojedynków z Igą. Odpowiedź 24-latki?

No, niezbyt dobry

"Wygrałam z nią jeden raz, w jakimś mastersie do lat 12, chyba w tie-breaku, i to po prostu było zaskoczeniem roku. Byłam chyba jedyną zawodniczką z naszego rocznika, która kiedykolwiek wygrała z Igą. Tak że jeden mecz wygrałam, a kilka przegrałam" - doprecyzowała.

"Nie liczcie zawodniczce przegranych meczów" - przy tej okazji zaapelowała Kawa, kwitując temat śmiechem.

Wcześniej Katarzyna zapytała młodszą koleżankę o jej ulubiony sport oprócz tenisa. I tu przewinęło się nazwisko Świątek. Chwalińska wyjawiła bowiem, że niegdyś przed trzy lata trenowała siatkówkę, do czego Iga nawiązuje do teraz. "Do tej pory Iga mówi do mnie 'siatkareczka'" - opowiedziała.

Chwalińska odda trofeum Świątek? "Jej wystarczy już"

Finał wielkoszlemowego turnieju Roland Garros jest teraz największym zawodowym sukcesem Chwalińskiej. To dzięki temu usłyszało o niej szersze grono odbiorców. Prawdą jest jednak, że już wcześniej Maja notowała na korcie przyjemne wygrane.

Udana była dla niej końcówka 2024 roku, kiedy to w jednym miesiącu wywalczyła aż trzy trofea. W turnieju WTA 125 w brazylijskim Florianopolis zwyciężyła i w singlu i w deblu. W nagrodę otrzymała statuetkę kota, co nie umknęło uwadze Świątek, miłośniczki kotów.

"Mega duma. Ładne to trofeum. Nie chcesz mi dać jednego kota?" - zwróciła się wówczas w mediach społecznościowych do Mai. "Nie ma sprawy. I tak wolę psy" - odparowała Chwalińska.

Temat ten poruszony został później przez Kawę. I wtedy Maja odpowiedziała już inaczej. Ze śmiechem odparła, że nie odda Idze ani jednej statuetki-kota. "Iga ma sporo swoich trofeów" - dopowiedziała Katarzyna. "Jej wystarczy już" - podsumowała Chwalińska.





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