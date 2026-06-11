Chwalińska wprost ws. Świątek. Nie gryzła się w język, brutalna prawda

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Na fali popularności Chwalińskiej drugie życie zyskuje nagranie z Mają zamieszczone niegdyś przez Katarzynę Kawę. Jedno z pytań dotyczyło bezpośredniego bilansu meczów 24-latki ze swoją przyjaciółką, Igą Świątek. Chwalińska nie gryzła się w język i wyjawiła, jak wygląda brutalna prawda. Na tym nie zakończyła.

Maja Chwalińska, Iga Świątek
Maja Chwalińska, Iga ŚwiątekMUSTAFA YALCIN/ANADOLUAFP

Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek i Maja Chwalińska znają się i przyjaźnią od lat. Po przylocie z Paryża do Warszawy druga z tenisistek wyjawiła, czy były w kontakcie podczas ostatniego wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. "W trakcie oraz po turnieju otrzymałam od Igi gratulacje i miłe słowa. To było wszystko" - zdradziła.

Teraz nie mają zbyt wielu okazji do spotkań, także na korcie. Lecz był czas, kiedy rzeczywistość wyglądała inaczej. Chwalińska wróciła pamięcią do tego w rozmowie z Katarzyną Kawą. Wideo z opowieścią Mai właśnie zyskało drugie życie.

Tak wygląda statystyka bezpośrednich meczów Iga Świątek - Maja Chwalińska (head-to-head)

W grudniu 2024 roku Katarzyna Kawa zorganizowała w mediach społecznościowych transmisję live, podczas której połączyła się z Mają Chwalińską. Od kilku dni nagranie zyskuje na popularności i notuje sporo odtworzeń.

W trakcie rozmowy panie wspominały m.in. o Świątek. Ktoś zapytał w komentarzu, jaki Maja ma bilans bezpośrednich pojedynków z Igą. Odpowiedź 24-latki?

No, niezbyt dobry
- wypaliła wprost.

"Wygrałam z nią jeden raz, w jakimś mastersie do lat 12, chyba w tie-breaku, i to po prostu było zaskoczeniem roku. Byłam chyba jedyną zawodniczką z naszego rocznika, która kiedykolwiek wygrała z Igą. Tak że jeden mecz wygrałam, a kilka przegrałam" - doprecyzowała.

"Nie liczcie zawodniczce przegranych meczów" - przy tej okazji zaapelowała Kawa, kwitując temat śmiechem.

Wcześniej Katarzyna zapytała młodszą koleżankę o jej ulubiony sport oprócz tenisa. I tu przewinęło się nazwisko Świątek. Chwalińska wyjawiła bowiem, że niegdyś przed trzy lata trenowała siatkówkę, do czego Iga nawiązuje do teraz. "Do tej pory Iga mówi do mnie 'siatkareczka'" - opowiedziała.

Zobacz również:

Maja Chwalińska, Roland Garros 2026
Wimbledon

A jednak Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon? Ogłaszają już teraz

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Chwalińska odda trofeum Świątek? "Jej wystarczy już"

Finał wielkoszlemowego turnieju Roland Garros jest teraz największym zawodowym sukcesem Chwalińskiej. To dzięki temu usłyszało o niej szersze grono odbiorców. Prawdą jest jednak, że już wcześniej Maja notowała na korcie przyjemne wygrane.

Udana była dla niej końcówka 2024 roku, kiedy to w jednym miesiącu wywalczyła aż trzy trofea. W turnieju WTA 125 w brazylijskim Florianopolis zwyciężyła i w singlu i w deblu. W nagrodę otrzymała statuetkę kota, co nie umknęło uwadze Świątek, miłośniczki kotów.

"Mega duma. Ładne to trofeum. Nie chcesz mi dać jednego kota?" - zwróciła się wówczas w mediach społecznościowych do Mai. "Nie ma sprawy. I tak wolę psy" - odparowała Chwalińska.

Temat ten poruszony został później przez Kawę. I wtedy Maja odpowiedziała już inaczej. Ze śmiechem odparła, że nie odda Idze ani jednej statuetki-kota. "Iga ma sporo swoich trofeów" - dopowiedziała Katarzyna. "Jej wystarczy już" - podsumowała Chwalińska.

Zobacz również:

Bartosz Kurek z żoną Anną
Siatkówka

Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Bartosza Kurka i Anny. A jednak

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


Nie mogła praktycznie jeść przez trzy tygodnie. Maja ujawnia kulisy wielkiego sukcesu [WIDEO]© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja