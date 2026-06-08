Chwalińska w Polsce, a tu Świątek nadała komunikat. Tego ludzie nie widzieli

W ostatnich latach to Iga Świątek skupiała na sobie oczy kibiców tenisa zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju, z dumą reprezentując nasze barwy narodowe. To, czego w Paryżu dokonała Maja Chwalińska sprawiło jednak, że to 24-latka stała się tą zawodniczką, o której mówiło się najwięcej - i to na całym świecie.

Nie dziwi więc fakt, że kiedy Chwalińska wróciła do Polski, na Lotnisku Chopina w Warszawie przywitały ją tłumy kibiców, którzy chcieli jej podziękować za dostarczenie tak pięknych emocji i niezapomnianych chwil.

Nieco wcześniej, bo już na etapie 1/8 finału French Open, z turniejem pożegnała się Iga Świątek, która musiała uznać wyższość Marty Kostiuk 5:7, 1:6. Był to dla Polski czwarty mecz turnieju, a na paryskich kortach spędziła tydzień. W tym czasie jednak nie żyła jedynie tenisem, treningami i meczami. Okazuje się, że znalazła czas również na wiele innych aktywności.

Najwyżej klasyfikowana Polka w rankingu WTA (3. miejsce), postanowiłą opublikować specjalny post w mediach społecznościowych, do którego dołączyła kilka zdjęć pokazujących, jak spędzała czas w stolicy Francji.

Oczywiście pierwsze z nich przedstawia ikoniczną Wieżę Eiffla, bez której nie można wyobrazić sobie wycieczki do Paryża. Kolejna fotografia przedstawia Świątek w rowerowym kasku, co daje podstawy by sądzić, że przejażdżka jednośladem lub na rolkach również znalazła się w planie dnia Raszynianki.

3. rakieta świata udowodniła również fanom, że nie samym tenisem żyje i podczas swojego pobytu we Francji oglądała finał Ligi Mistrzów, w którym udział brała przecież paryska drużyna - Paris Saint-Germain, które ostatecznie sięgnęło po drugi puchar dla najlepszej ekipy w Europie.

Iga Świątek nie mogła przejść również obojętnie obok dzieł sztuki, których nie brakuje w stolicy Paryża. Na jednym z jej zdjęć znalazła się praca Alexandra Caldera - amerykańskiego artysty. Wystawę jego dzieł organizuje obecnie Fondation Louis Vuitton.

Na koniec Świątek pokazała również, jak składa zestaw Lego Architecture z Wieżą Eiffla, Łukiem Triumfalnym oraz innymi budynkami kojarzącymi się z Paryżem.

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Teraz Świątek będzie miała kolejną okazję do tego, aby spędzić trochę czasu w innej europejskiej stolicy, Londynie. Tam występować będzie jako obrończyni tytułu Wimbledonu, gdzie przed rokiem pokonała Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Turniej na londyńskich kortach rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 12 lipca.

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek Artur Gac AFP

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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