Chwalińska u Sabalenki, duży fart Świątek. Tak wygląda drabinka w Toronto

Rok temu Iga Świątek do Wimbledojnu przystępowała jako czwarta zawodniczka rankingu, po finale w Bad Homburg, choć była rozstawiona z "8". A i tak zdobyła historyczny tytuł na trawie. W turniejach rangi 1000 nie miała tak niskiej pozycji od rywalizacji w Dosze w lutym 2022 roku. To tam zaczęła swoją serię 37 kolejnych zwycięstw, która wprowadziła ją bardzo szybko na sam szczyt.

Teraz Iga spadła na ósme miejsce w rankingu, choć w kanadyjskim turnieju została rozstawiona z "7". To efekt wycofania się Karoliny Muchovej. W Toronto tytułu nie będzie też broniła Victoria Mboko, doznała kontuzji w Queens na początku czerwca - to z kolei sprawiło, że na jeszcze wyższą pozycję w drabince mogła liczyć Maja Chwalińska. Ona dostała numer "18", również po rezygnacji Jasmine Paolini.

Dla Świątek i Chwalińskiej będą to pierwsze spotkania od Wimbledonu - Maja w Londynie doznała kontuzji, mając piłkę meczową w starciu z Mananchayą Sawangkaew. Musiała zrezygnować z gry w deblu, opuściła też turnieje na mączce w Jassach i Hamburgu. A Iga przegrała w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą.

Rozstawienie oznaczało, że obie zaczną zmagania w stanie Ontario od drugiej rundy - w środę lub czwartek. A Magda Linette i Magdalena Fręch - od pierwszej. One miały już przetarcie za oceanem - wystąpiły w WTA 500 w Waszyngtonie.

WTA 1000 w Toronto. Ceremonia losowania, gwiazdą... Iga Świątek

Sześciokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów została zaproszona na ceremonię losowania. - Cieszę się, że mogłam przylecieć trochę wcześniej, przygotować się na warunki tutaj. No i jet lag odpadnie w trakcie turnieju - mówiła.

Igę oczywiście pytano o jej pierwszy start w Toronto - z 2019 roku. Miała 18 lat, przeszłą kwalifikacje, a później pokonała Ajlę Tomljanovic i Caroline Wozniacki, co było sporą sensacją. Dunka zajmowała wtedy 18. miejsce na świecie, Polka - 65. Dopiero w trzeciej rundzie Iga przegrała z ówczesną wiceliderką rankingu Naomi Osaką 6:7 (4), 4:6. - Zawsze czułam tu wsparcie kibiców, także polskich - przyznała.

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

W 2022 roku Iga przegrała w Toronto w trzeciej rundzie z Beatriz Haddad Maią, dwa lata temu zrezygnowała z udziału, bo musiałaby lecieć do Kanady prosto z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W drabince znalazło się miejsce dla 96 zawodniczek - 32 rozstawione tenisistki od razu znalazły się w 1/32 finału.

Świątek trafiła do górnej połówki - z Aryną Sabalenką. A w ćwiartce znalazła się z Jessicą Pegulą. Zacznie jednak od potyczki z lepszą z pary Sara Bejlek - Xinyu Wang. A później może zmierzyć się z Donną Vekić. Niemniej do 1/8 finału ścieżka Igi wygląda... bardzo spokojnie. A to ważne po tak długiej przerwie bez gry.

Ścieżka Igi Swiątek w Toronto:

1. runda - wolny los

2. runda - Sara Bejlek lub Xinyu Wang

3. runda - Kimberly Birrell, Viktorija Golubic lub Donna Vekic

4. runda - Marta Kostiuk lub Madison Keys

1/4 finału - Diana Sznajder, Anna Kalinska, Jessica Pegula

1/2 finału - Aryna Sabalenka, Elina Switolina, Clara Tauson, Amanda Anisimova

Finał: Jelena Rybakina, Linda Noskova, Coco Gauff, Mirra Andriejewa, Belinda Bencic, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova.

Chwalińska wpadła do sektora z Aryną Sabalenką - to jej potencjalna rywalka już w 4. rundzie. Maja zacznie zmagania od meczu z Talią Gibson lub Elisabettą Cocciaretto. A jeśli wygra, może wpaść na Jekateriną Aleksandrową, o ile ta będzie w stanie rywalizować po udarze cieplnym, przez który swój mecz w Waszyngtonie zakończyła na wózku.

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Magdalena Fręch w pierwszej rundzie zagra z kwalifikantką, a jeśli wygra - dojdzie do jej rewanżu z... Jessicą Pegulą. Z kolei Magdę Linette czeka mecz z kanadyjską "dziką kartą" Carol Zhao, a później następny jej mecz w ostatnim czasie z Ivą Jovic. Na razie w bilansie ich potyczek jest 3:0 dla 18-latki z USA.

Już w trzeciej rundzie może dojść do kilku hitów. A na takie miano zasługują starcia: Sabalenka - Ostapenko czy Kostiuk - Keys.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News

Magda Linette Photo by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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