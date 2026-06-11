Chwalińska i Świątek łączą siły. To już się dzieje. Natychmiastowy efekt

W ostatnich latach Paryż był królestwem Igi Świątek. Teraz w stolicy Francji furorę zrobiła inna z naszych tenisistek - Maja Chwalińska, która jako pierwsza zawodniczka w historii Rolanda Garrosa przebyła drogę z eliminacji do wielkoszlemowego finału, w którym pokonała ją Rosjanka Mirra Andriejewa.

Historia 24-latki jest jednak zupełnie inna niż ta, którą napisała do tej pory nasza była liderka rankingu WTA. Nie tylko ze względu na skalę i powtarzalność sukcesów tej drugiej. Wspomniał o tym na swoim kanale choćby legendarny Andy Roddick.

- Mówią, że w polskich notowaniach stoi wyżej od Igi Świątek. To dlatego, że Iga Świątek jest superczłowiekiem. Była nim zwłaszcza w swoim najlepszym okresie na Rolandzie Garrosie. Rywalek, które musiały się z nią zmierzyć, było wręcz szkoda. Nie była jak zwykły człowiek w tej historii, który jest nam bliski - tłumaczył były lider rankingu ATP.

Roland Garros. Sukces Mai Chwalińskiej. Efekt synergii z Igą Świątek

Popis Mai Chwalińskiej na Rolandzie Garrosie zapewnił jej nie tylko olbrzymią nagrodę finansową, ale i potężne zainteresowanie ze strony potencjalnych sponsorów. Dlatego też wobec wybuchu fali sympatii wobec 24-latki niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie wygryzie ona Igi Świątek na rynku reklamowym.

Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z portalem "Press" będący ekspertem na tym polu Seweryn Plotan - managing director w Sponsoring Insight.

Niekoniecznie. Zwłaszcza że obie mają inne archetypy, marki, trochę inną dynamikę

I podkreślił, że jego zdaniem Iga Świątek i Maja Chwalińska raczej "połączą siły", przyczyniając się do jeszcze szerszego zainteresowania tenisem, które można obecnie zaobserwować, jak przy każdym wielkim sukcesie polskich sportowców w poszczeólnych dyscyplinach.

- Raczej wskazywałbym na efekt synergii. To, że mamy dwie zdolne tenisistki, może zwiększyć zainteresowanie tenisem ziemnym, którego popularność w czasie ostatnich lat zaczęła rosnąć. Jednocześnie obie będą się wzajemnie napędzać - stwierdził Seweryn Plotan.

Zestawił nawet Igę Świątek i Maję Chwalińską z polskim tercetem, który niegdyś szalał na piłkarskich boiskach w barwach Borussii Dortmund.

- Przyrównałbym to do polskiego trio z Borussii Dortmund sprzed lat: Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek. To, że funkcjonowali w tej samej strukturze, podnosiło wartość każdego z nich z osobna. I podobnie może być w tenisie - przekazał cytowany specjalista.

Iga Świątek Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP East News

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport