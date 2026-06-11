Chwalińska i Świątek łączą siły. To już się dzieje. Natychmiastowy efekt
Maja Chwalińska jest obecnie na fali. To, czego 24-letnia Polka dokonała na kortach Rolanda Garrosa, przeszło najśmielsze oczekiwania. Teraz finalistka paryskiej imprezy może czerpać z owoców swojego sukcesu. Te widoczne są między innymi na rynku marketingowym. Czy nowa gwiazda światowego tenisa, jaką stała się ostatnio Maja Chwalińska, może stanowić na tym polu konkurencję dla Igi Świątek? Jeden z ekspertów jest przekonany, że sytuacja jest wręcz odwrotna - obie tenisistki łączą tu bowiem siły. Co można już zauważyć.
W ostatnich latach Paryż był królestwem Igi Świątek. Teraz w stolicy Francji furorę zrobiła inna z naszych tenisistek - Maja Chwalińska, która jako pierwsza zawodniczka w historii Rolanda Garrosa przebyła drogę z eliminacji do wielkoszlemowego finału, w którym pokonała ją Rosjanka Mirra Andriejewa.
Historia 24-latki jest jednak zupełnie inna niż ta, którą napisała do tej pory nasza była liderka rankingu WTA. Nie tylko ze względu na skalę i powtarzalność sukcesów tej drugiej. Wspomniał o tym na swoim kanale choćby legendarny Andy Roddick.
- Mówią, że w polskich notowaniach stoi wyżej od Igi Świątek. To dlatego, że Iga Świątek jest superczłowiekiem. Była nim zwłaszcza w swoim najlepszym okresie na Rolandzie Garrosie. Rywalek, które musiały się z nią zmierzyć, było wręcz szkoda. Nie była jak zwykły człowiek w tej historii, który jest nam bliski - tłumaczył były lider rankingu ATP.
Roland Garros. Sukces Mai Chwalińskiej. Efekt synergii z Igą Świątek
Popis Mai Chwalińskiej na Rolandzie Garrosie zapewnił jej nie tylko olbrzymią nagrodę finansową, ale i potężne zainteresowanie ze strony potencjalnych sponsorów. Dlatego też wobec wybuchu fali sympatii wobec 24-latki niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie wygryzie ona Igi Świątek na rynku reklamowym.
Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z portalem "Press" będący ekspertem na tym polu Seweryn Plotan - managing director w Sponsoring Insight.
Niekoniecznie. Zwłaszcza że obie mają inne archetypy, marki, trochę inną dynamikę
I podkreślił, że jego zdaniem Iga Świątek i Maja Chwalińska raczej "połączą siły", przyczyniając się do jeszcze szerszego zainteresowania tenisem, które można obecnie zaobserwować, jak przy każdym wielkim sukcesie polskich sportowców w poszczeólnych dyscyplinach.
- Raczej wskazywałbym na efekt synergii. To, że mamy dwie zdolne tenisistki, może zwiększyć zainteresowanie tenisem ziemnym, którego popularność w czasie ostatnich lat zaczęła rosnąć. Jednocześnie obie będą się wzajemnie napędzać - stwierdził Seweryn Plotan.
Zestawił nawet Igę Świątek i Maję Chwalińską z polskim tercetem, który niegdyś szalał na piłkarskich boiskach w barwach Borussii Dortmund.
- Przyrównałbym to do polskiego trio z Borussii Dortmund sprzed lat: Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek. To, że funkcjonowali w tej samej strukturze, podnosiło wartość każdego z nich z osobna. I podobnie może być w tenisie - przekazał cytowany specjalista.