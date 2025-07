Chwalił Świątek po finale Wimbledonu. Teraz wbił jej nóż w plecy. Tak określił triumf Polki

Iga Świątek dokonała czegoś, co na zawsze zapisze się w historii polskiego tenisa. Jako trzecia reprezentantka naszego kraju przystąpiła do finałowego starcia wielkoszlemowego Wimbledonu. Przed nią do tego etapu brytyjskiej rywalizacji dotarły tylko Jadwiga Jędrzejowska oraz Agnieszka Radwańska. Żadna z wymienionych pań nie dała jednak rady zwyciężyć swojego kluczowego meczu. Dokonała tego dopiero Iga Świątek, stając się pierwszą polską triumfatorką Wimbledonu.