Chińscy kibice powitali Świątek. Nagle zwrócili się do niej po polsku

Iga Świątek jest już w 1/8 finału WTA 1000 Pekinu. Na dotarcie do tej fazy potrzebowała niecałych dwóch godzin na korcie, które spędziła w trakcie pierwszych dwóch pojedynków. Najpierw Polka nie miała problemu, by odprawić z kwitkiem Chinkę Yue Yuan. Również w kolejnym meczu raszynianka była bez wahania wskazywana na faworytkę.

Świątek mierzyła się wówczas z Kolumbijką Camilą Osorio. Pojedynek trwał jednak 40 minut i to nie dlatego, że "jedynka" turnieju w stolicy Chin zdobyła dwa "bajgle" (wygrane w dwóch setach do zera). Przy stanie 6:0 w pierwszej rundzie i rozpoczęciu drugiego seta, rywalka raszynianki napotkała istotne problemy. Już wcześniej Kolumbijka zgłosiła chęć odbycia przerwy medycznej. Jednak uraz był na tyle dokuczliwy, że Osorio w końcu postanowiła skreczować. To oznaczało awans Igi Świątek do 1/8 finału WTA Pekinu.

Iga Świątek znów pokazała serce. Chińscy kibice ją za to uwielbiają

Takie zwycięstwo nie satysfakcjonuje Igi Świątek. W swojej relacji na Instagramie Polka zwróciła się do Camili Osorio. Tam życzyła jej szybkiego powrotu do zdrowia, zaznaczając, że to nie w ten sposób miał przebiec ich pojedynek. Również na konferencji prasowej wyraziła współczucie.

- Zdecydowanie współczuję teraz Camili, bo zawsze daje z siebie sto procent. Powiedziała mi, że na początku meczu doznała kontuzji. Zawsze jest to bardzo smutne, bo chcemy po prostu rywalizować. Ona nie była w stanie - mówiła z żalem Świątek.

Charakter Igi Świątek, jak i cała ona przypadły do gustu chińskim kibicom. Wystarczy wspomnieć o tym, w jaki sposób Polka została przywitana na lotnisku w Pekinie. Otrzymała nie tylko turniejową maskotkę od organizatorów WTA Pekinu, ale również coś w rodzaju książki z rysunkami od kibiców. Świątek opowiedziała o tym na jednej z konferencji prasowych, chwaląc też talent autorów komiksu.

Iga Świątek szła na trening. Nagle chińscy kibice odezwali się do niej po polsku

Chińscy kibice nie przestają zaskakiwać Igi Świątek. Po meczu z Camilą Osorio, kiedy szła na trening, mijała tłum fanów. Nie spodziewała się jednak tego, co za chwilę usłyszała.

Miejscowi zaczęli przemawiać do raszynianki... po polsku. Z tłumu dało się usłyszeć podstawowe zwroty, jak "dzień dobry" czy "kocham cię". Wiceliderka rankingu WTA aż się uśmiechnęła pod nosem.

W 1/8 finału Iga Świątek zagra z Emmą Navarro. Organizatorzy ustalili, że mecz ten, zaplanowany na jutro 1 października rozpocznie się nie wcześniej, niż o godz. 13 czasu polskiego.

Iga Świątek Greg BAKER AFP

Emma Navarro będzie przeciwniczką Igi Świątek w IV rundzie China Open 2025 Maddie Meyer AFP

Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP