Iga Świątek czeka na bój o awans do najlepszej czwórki tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Dosze, a jej rywalką będzie Maria Sakkari. Greczynka będzie chciała dorównać dziś Polce na korcie, a niegdyś snuła wizje dotyczące tego, że tego samego będzie w stanie dokonać w światowym rankingu. Potem jednak nadszedł kilkumiesięczny okres, który był dla niej żywym koszmarem. I jak sama stwierdziła, znajdowała się w ciemności.

Był 2022 rok. Obecnie 52. rakieta świata przeżywała najlepszy okres w swojej karierze. W marcu Greczynka po raz pierwszy w karierze awansowała na trzecie miejsce w rankingu WTA, mając nad sobą tylko Ashleigh Barty oraz Igę Świątek. Potem miejsce w TOP3 Maria Sakkari notowała jeszcze w maju i w lipcu, z tym że wówczas na fotelu liderki zasiadała już reprezentantka Polski.

Spod szczytu wprost do piekła. Trudne przeżycia Marii Sakkari

Urodzona w Atenach czuła wówczas, że numer jeden w kobiecym tenisie jest w jej zasięgu. Okazało się jednak, że droga prowadząca spod samego szczytu w ciemne, głębokie doliny jest zaskakująco krótka. A Maria Sakkari przekonała się o tym w niezwykle bolesny sposób. Swoją historią podzieliła się w serialu "Break Point", opowiadając o trudach i znojach sezonu 2023.

- W poprzednim roku wszystko szło świetnie. Awansowałam na trzecie miejsce w rankingu, ale potem nastąpiła zapaść. Trochę straciłam rozum. To stało się tak szybko. Sama myśl o tym, że jestem tak blisko bycia numerem jeden... Nie byłam na to gotowa. Potem zaczęłam mieć ataki paniki. Zdarzały się mecze w których po prostu nie mogłam oddychać. Myślałam, że zemdleję. To nie było przyjemne uczucie. Byłam w ciemności przez 6 miesięcy. Czułam mentalną i emocjonalną pustkę. Bałam się wyjść na kort - opowiadała o trudach, przez które przeszła, Maria Sakkari.

Zdradziła także kulisy wyjścia z tak piekielnie trudnego położenia. - Dałam sobie czas i wróciłam do podstaw. Zaczęłam pracować z psycholożką. Ona naprawdę pomogła mi w tym, by nie skupiać się na negatywnych rzeczach. Wiem, że nie zasługuję na pełne nienawiści wiadomości w mediach społecznościowych, więc nie marnuję czasu i energii na myślenie o nich. Spędzanie czasu z rodziną jest dla mnie bardziej istotne - tłumaczyła Greczynka.

W końcu Marii Sakkari udało się wyjść na prostą, lecz nigdy nie powtórzyła już rankingowych wyczynów z 2022 roku. Potem zdołała jeszcze wspiąć się na pozycję numer sześć, ale obecnie znajduje się w szóstej dziesiątce. Po występie w Dosze awansuje jednak przynajmniej na 44. lokatę, a może i wyżej. Wszystko zależy od tego, jakim wynikiem zakończy się jej dzisiejszy bój z Igą Świątek.

******************************

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów: Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212. Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych. W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Maria Sakkari Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Maria Sakkari Josef Bollwein/APA-Picture Desk via AFP AFP

Maria Sakkar i Iga Świątek znów spotkają się na korcie Artur Widak/NurPhoto AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press