Swoje trzy grosze dorzucił m.in. Tomasz Lis (" Czy Iga jest winna temu, że pozostałe zawodniczki tak szybko przegrały? Bardzo głupie "), a także Dominik Senkowski (" Dlaczego umniejszasz sukces Igi Świątek tuż po jej triumfie w Wimbledonie? Czy to przystoi znanemu trenerowi, który trenował jej rywalkę? "). Poza tym do dyskusji włączyli się fani tenisa, którzy wskazywali na to, że podobne sytuacje miały miejsce wielokrotnie i wcale nie trzeba było daleko szukać.

Przypomniano sukcesy Ash Barty z French Open 2019 i Australian Open 2021, Emmy Raducanu z US Open 2021, Rafaela Nadala z US Open 2017... i można by było wymieniać dalej. Gilbert po wpisie milczał jednak jak zaklęty - krytyka, która pojawiła się w komentarzach, była jednoznaczna i nikt nie próbował nawet go bronić. Za to zaraz po zdobyciu tytułu pogratulować Świątek postanowiła jego była podopieczna, Coco Gauff - zrobiła to zarówno za pośrednictwem Instagrama, jak i portalu X.