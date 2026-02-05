Chcą rewolucji, znowu głośno o Idze Świątek. To byłby przełom

To może być największa rewolucja w zasadach turniejów wielkoszlemowych od lat. Na początku lutego stało się jasne, że szef Australian Open Craig Tiley forsuje plan, który mógłby wywrócić dotychczasowy porządek w tenisie. Najbardziej kontrowersyjny punkt? Wydłużenie meczów kobiet w decydującej fazie turnieju do pięciu setów, co bezpośrednio dotknęłoby wszystkie czołowe tenisistki, z Igą Świątek na czele. A to tylko część pomysłów - wśród propozycji pojawia się nawet wizja ograniczenia roli sędziego. Australijczycy mówią wprost: czas na zmiany.

Australijczycy chcą zmian. Kim Clijsters nie ma wątpliwości - to może pomóc Idze Świątek

Craig Tiley przygotował pięcioletni plan transformacji Australian Open. Działacz chce uczynić turniej jeszcze bardziej atrakcyjnym medialnie i komercyjnie. Jego celem jest zatrzymanie kibiców przed telewizorami na dłużej, zwiększenie dramaturgii spotkań i maksymalne wykorzystanie potencjału rywalizacji na najwyższym poziomie.

Tiley przekonuje, że stoją za tym konkretne dane. "Wszystkie badania pokazują, że zainteresowanie rośnie w miarę trwania meczu" - podkreślał w rozmowie z amerykańskimi mediami. To właśnie z tego powodu chciałby on, aby od ćwierćfinałów kobiety grały mecze do trzech wygranych setów, tak jak mężczyźni. Dziś panie rywalizują do dwóch wygranych setów przez cały turniej, co zdaniem Tileya ogranicza dramaturgię najważniejszych pojedynków.

Do pomysłu entuzjastycznie odniosła się Kim Clijsters. Była liderka rankingu WTA i czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych uważa, że taka zmiana mogłaby przynieść korzyści zarówno kibicom, jak i niektórym tenisistkom. "Podoba mi się ten pomysł. Jako zawodniczka lubiłabym to wyzwanie fizyczne i psychiczne" - przyznała w podcaście "Love All".

Clijsters zwróciła też uwagę na Igę Świątek. Jej zdaniem Polka byłaby jedną z największych beneficjentek nowego formatu. "Jej kondycja i intensywność sprawiłyby, że pokonanie jej w pięciu setach byłoby niezwykle trudne. Jako kibicka chciałabym zobaczyć czwartego lub piątego seta w finale kobiet" - podsumowała Belgijka, dolewając oliwy do ognia w jednej z najgorętszych dyskusji we współczesnym tenisie.

Sensacyjny pomysł dyrektora Australian Open. Może to wpłynąć na Igę Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek AFP

Kim Clijsters ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP AFP

Adrian Mannarino - Ugo Humbert. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport