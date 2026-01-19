Przygodę z tegorocznym Australian Open Iga Świątek rozpoczęła z pewnymi problemami. W meczu pierwszej rundy to Yue Yuan wygrała dwa pierwsze gemy, a w pewnym momencie na tablicy wyników wyświetlił się wynik 5:3 na korzyść Chinki. Polka musiała odrabiać straty, ruszyła w pościg i ostatecznie wygrała pierwszego seta 7:6 (5). W drugim także nie obyło się bez kłopotów. Yuan miała nawet break pointa na 3:3, lecz nie wykorzystała okazji. Finalnie drugi set skończył się wynikiem 6:3 dla wiceliderki rankingu WTA. To zatem ona melduje się w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju, gdzie spotka się z Marie Bouzkovą. Jednak echa starcia z Chinką jeszcze przez chwilę nie zamilkną.

Apel po meczu Świątek w Autralian Open. "Doceniajmy to"

Po zakończonym meczu akcja przeniosła się do studia Eurosportu, gdzie gośćmi Piotra Karpińskiego byli Piotr Sierzputowski i Dawid Celt. Ostatni z panów na wstępie podkreślił, że Świątek pojedynek wygrała i to jest najważniejsza rzecz. Trudno jednak było nie zauważyć, w jakim stylu zatriumfowała.

"Nie było to łatwe, przekonujące zwycięstwo, jakiego mogliśmy oczekiwać, ale cały czas to jest zwycięstwo. Doceniajmy to" - zaapelował Celt. A następnie pokusił się o ocenę tego, co mogło przyczynić się do problemów Igi na korcie.

"Myślę, że wynikało to z dwóch czynników. Z tego, że Iga zagrała troszeczkę słabiej niż nas do tego przyzwyczaiła, zwłaszcza początek meczu miała dużo słabszy, niż można było zakładać. Ale też z niezłej dyspozycji rywalki, która zaadaptowana do tych warunków, które panują w Melbourne, wygrała trzy mecze w eliminacjach, zadowolona, bo plan minimum zrealizowała, nie mająca nic do stracenia, mająca narzędzia do tego, by trochę postraszyć przeciwniczkę. To była 36. tenisistka rankingu, która rozegrała świetny sezon w 2024 roku" - przypomniał.

Wszystko było w jej rękach, aby zaatakować. I zrobiła to, poszukała swojej szansy, wykorzystując na początku słabszą dyspozycję Igi. Stąd taki wyrównany pojedynek

W podobnym tonie wypowiedział się Sierzputowski, notabene w przeszłości współpracujący ze Świątek. Zasygnalizował, że teraz wiele zależy od samej tenisistki oraz jej zespołu. Na dalsze losy Igi w turnieju w Melbourne wpłynie to, jak cały team przepracuje mecz z Chinką, do jakich wniosków dojdzie i gdzie poszuka przyczyny słabszej dyspozycji Polki w pierwszej rundzie Australian Open. Jeśli lekcja zostanie odrobiona, Świątek może grać z meczu na mecz lepiej, ponieważ nie tylko wyciągnie konstruktywne wnioski i poprawi grę, lecz także stopniowo będzie schodzić z niej presja.

Zgodził się z tym Celt, który dorzucił coś jeszcze. "Myślę, że Iga będzie miała do siebie zastrzeżenia pod względem jakości gry dzisiaj. Można to było trochę wyczuć między wierszami w rozmowach po meczu. Natomiast trzeba wyciągnąć wnioski, ale też nie sprowadzać swojej dyspozycji do tego co było w ostatnim spotkaniu, bo każdy mecz to inne rozdanie" - podsumował.

Iga Świątek, Australian Open 2026 David Gray AFP

Yuan Yue i Iga Świątek David Gray AFP

Iga Świątek, Australian Open 2026 Fred Lee Getty Images