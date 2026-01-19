Partner merytoryczny: Eleven Sports

Celt wypalił o Świątek po meczu. Od razu zauważył jedno. "Można to było wyczuć"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Iga Świątek melduje się w drugiej rundzie Australian Open 2026, lecz nie bez kłopotów na koncie. Niemiłą niespodzianką dla fanów tenisistki był bowiem przebieg meczu, a zwłaszcza jego pierwsza część. Tenisistka zagrała nie w sposób, jakiego po niej oczekiwano i do jakiego przyzwyczaiła kibiców. "Myślę, że Iga będzie miała do siebie zastrzeżenia pod względem jakości gry" - mówi Dawid Celt i ocenia przyczyny słabszej dyspozycji Polki.

Zbliżenie tenisistki w czapce z daszkiem podczas intensywnego momentu meczu, z widocznym wyrazem emocji na twarzy i rakietą tenisową w ręku.
Iga Świątek, Australian Open 2026Lintao ZhangGetty Images

Przygodę z tegorocznym Australian Open Iga Świątek rozpoczęła z pewnymi problemami. W meczu pierwszej rundy to Yue Yuan wygrała dwa pierwsze gemy, a w pewnym momencie na tablicy wyników wyświetlił się wynik 5:3 na korzyść Chinki. Polka musiała odrabiać straty, ruszyła w pościg i ostatecznie wygrała pierwszego seta 7:6 (5). W drugim także nie obyło się bez kłopotów. Yuan miała nawet break pointa na 3:3, lecz nie wykorzystała okazji. Finalnie drugi set skończył się wynikiem 6:3 dla wiceliderki rankingu WTA. To zatem ona melduje się w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju, gdzie spotka się z Marie Bouzkovą. Jednak echa starcia z Chinką jeszcze przez chwilę nie zamilkną.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki
Sportowe życie

Nawrocki ogłosił to na scenie, ludzie nie wytrzymali. Salwa śmiechu, a potem aplauz

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Apel po meczu Świątek w Autralian Open. "Doceniajmy to"

    Po zakończonym meczu akcja przeniosła się do studia Eurosportu, gdzie gośćmi Piotra Karpińskiego byli Piotr Sierzputowski i Dawid Celt. Ostatni z panów na wstępie podkreślił, że Świątek pojedynek wygrała i to jest najważniejsza rzecz. Trudno jednak było nie zauważyć, w jakim stylu zatriumfowała.

    "Nie było to łatwe, przekonujące zwycięstwo, jakiego mogliśmy oczekiwać, ale cały czas to jest zwycięstwo. Doceniajmy to" - zaapelował Celt. A następnie pokusił się o ocenę tego, co mogło przyczynić się do problemów Igi na korcie.

    "Myślę, że wynikało to z dwóch czynników. Z tego, że Iga zagrała troszeczkę słabiej niż nas do tego przyzwyczaiła, zwłaszcza początek meczu miała dużo słabszy, niż można było zakładać. Ale też z niezłej dyspozycji rywalki, która zaadaptowana do tych warunków, które panują w Melbourne, wygrała trzy mecze w eliminacjach, zadowolona, bo plan minimum zrealizowała, nie mająca nic do stracenia, mająca narzędzia do tego, by trochę postraszyć przeciwniczkę. To była 36. tenisistka rankingu, która rozegrała świetny sezon w 2024 roku" - przypomniał.

    Wszystko było w jej rękach, aby zaatakować. I zrobiła to, poszukała swojej szansy, wykorzystując na początku słabszą dyspozycję Igi. Stąd taki wyrównany pojedynek
    - wyjaśnił Dawid Celt.

    W podobnym tonie wypowiedział się Sierzputowski, notabene w przeszłości współpracujący ze Świątek. Zasygnalizował, że teraz wiele zależy od samej tenisistki oraz jej zespołu. Na dalsze losy Igi w turnieju w Melbourne wpłynie to, jak cały team przepracuje mecz z Chinką, do jakich wniosków dojdzie i gdzie poszuka przyczyny słabszej dyspozycji Polki w pierwszej rundzie Australian Open. Jeśli lekcja zostanie odrobiona, Świątek może grać z meczu na mecz lepiej, ponieważ nie tylko wyciągnie konstruktywne wnioski i poprawi grę, lecz także stopniowo będzie schodzić z niej presja.

    Zgodził się z tym Celt, który dorzucił coś jeszcze. "Myślę, że Iga będzie miała do siebie zastrzeżenia pod względem jakości gry dzisiaj. Można to było trochę wyczuć między wierszami w rozmowach po meczu. Natomiast trzeba wyciągnąć wnioski, ale też nie sprowadzać swojej dyspozycji do tego co było w ostatnim spotkaniu, bo każdy mecz to inne rozdanie" - podsumował.

    Zobacz również:

    Aleksiej Sewostjanow przeżywa ogromną rodzinną tragedię
    Boks

    Sewostjanow przerywa milczenie po tragicznej śmierci żony. Tak oddał jej hołd

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkęPolsat Sport
    Iga Świątek, Australian Open 2026
    Iga Świątek, Australian Open 2026David GrayAFP
    Yuan Yue i Iga Świątek
    Yuan Yue i Iga ŚwiątekDavid GrayAFP
    Iga Świątek, Australian Open 2026
    Iga Świątek, Australian Open 2026Fred LeeGetty Images

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja