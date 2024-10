Można powiedzieć, że Iga Świątek i Aryna Sabalenka są na najwyższej tenisowej półce, nieosiągalnej póki co dla innych zawodniczek. Polka od lat dominuje w Paryżu na ulubionej mączce i pozostaje liderką światowego rankingu. Białorusinka gra równo na wszystkich nawierzchniach, ale to triumfy na twardych kortach najmocniej budują ją w walce o fotel "jedynki" zestawienia WTA. W tym roku triumfowała w Australian Open i US Open . W Melbovurne obroniła tytuł, łącznie ma trzy trofea wielkoszlemowe.

Andrea Petković poznała się na Sabalence i Świątek już lata temu

- To była naprawdę wielka przyjemność i zaszczyt grać z tymi kobietami. Wiele czerpię z tego, że mogłam być w tych samych szatniach, na tych samych kortach, co najlepsze na świecie. To zawsze było coś, z czego czerpałam dużo siły i coś, na czym się wzorowałam, to naprawdę uczyniło mnie silniejszą osobowością. Pomaga mi to w mojej nowej pracy jako analityka i eksperta, widziałam wiele pokoleń - stwierdziła.