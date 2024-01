Caroline Garcia o ważnej zmianie w grze Igi Świątek

To był najtrudniejszy mecz Polki w obecnej edycji United Cup. Świątek straciła seta, grała przez godzinę i 46 minut, ale wygrała. W tym sezonie jest wciąż niepokonana.

Czwarte zwycięstw Świątek z Garcią, ale była jedna porażka

Garcia ma bardzo analityczne spojrzenie na tenis. Ostatnio zresztą chce swoją wiedzę wykorzystać i wspólnie z partnerem założyli podcast Tennis Insider Club. Nie wyklucza, że w przyszłości będzie komentatorką albo trenerem tenisowym. Na razie skupia się jednak na tym co na korcie robią jej rywalki i ona sama.

W obozie Świątek pracują nad tym od dawna

- To był bardzo pozytywny tydzień. Wygrałam trzy mecze singlowe i dwa w grze mieszanej. Czuję się coraz lepiej fizycznie. A jeżeli sprawiam problemy takiej zawodniczce jak Świątek to znaczy, że mogę również być groźna dla innych mocnych zawodniczek w cyklu WTA - mówiła po dzisiejszym spotkaniu w United Cup.

Spostrzeżenia na temat serwisu liderki rankingu potwierdzają doniesienia z obozu Igi Świątek. O tym, że zmienia coś w swoim serwisie świadczą filmiki z treningów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jakie zamieszczali niektórzy obserwatorzy oraz to, co mówił trener Tomasz Wiktorowski. Serwis i wolej to elementy, w których zdaniem szkoleniowca Iga Świątek ma jeszcze duże rezerwy i dzięki treningom można wiele w nich poprawić.