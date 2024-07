Na swój pierwszy wielki sukces Hiszpan musiał poczekać jednak prawie dwa lata, bo aż do września 2022 roku. Wówczas i on pierwszy raz w swojej karierze dowiedział się, jak smakuje zwycięstwo w turnieju rangi Wielkiego Szlema, a zarazem bycie numerem jeden męskiego tenisa. W tamtym miesiącu bowiem sięgnął po mistrzostwo US Open. Dzień przed Alcarazem swój trzeci taki tytuł wygrała Iga Świątek. Polka triumfowała bowiem w kobiecej grze pojedynczej podczas US Open.