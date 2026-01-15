Iga Świątek ma za sobą United Cup. Polka wygrała w Sydney 3 z 5 meczów. Szczególnie bolesne były jednak porażki w półfinale z Coco Gauff 4:6, 2:6 oraz finałowe starcie z Belindą Bencic 6:3, 0:6, 3:6. "Biało-czerwoni" sięgnęli jednak po końcowy triumf, bowiem swoje mecze wygrywali Hubert Hurkacz oraz mikst Katarzyna Kawa - Jan Zieliński.

Wokół Świątek zrobiło się jednak wiele szumu. Eksperci zwrócili uwagę na jej problemy. - Czasami mam wrażenie, że stresuje się absolutnie wszystkim. Na tym poziomie nie chodzi już wyłącznie o tenis. Coraz większe znaczenie ma psychologia - to, jak reagujesz i co robisz w konkretnych sytuacjach - komentowała na łamach "Faktu" Barbara Schett, była tenisistka, a dziś ekspertka Eurosportu. W podobnym tonie wypowiadała się jej wielka rywalka - Danielle Colins. - Iga wygląda na psychicznie wycieńczoną. Mam nadzieję, że za kulisami nie dzieje się nic strasznego, o czym nie wiemy. Ale wydaje mi się, że dla każdego patrzącego z zewnątrz jest to niepokojące - stwierdziła w podcaście "The Big T".

Występy Świątek w United Cup wzbudziły wielki niepokój, a sama Polka przyznała, że nie poruszała się dobrze na korcie. Nieco inaczej na to patrzy Jim Courier.

Na początku sezonu trzeba czasem na nowo odpalić silnik, rozwiązać kilka problemów. Poruszanie się po korcie na pewno może poprawić. Myślę też, że dobór uderzeń powinien być lepszy. Momentami w tych meczach była trochę zbyt niecierpliwa. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że jak już Iga się rozkręci i rozpędzi, to ciężko ją zatrzymać. A czasem wystarczy do tego jeden dobry mecz i nagle wszystko zaczyna się układać. Nie trzeba wiele, żeby odwrócić sytuację, ale pod warunkiem, że jest się na to gotowym. A myślę, że ona będzie gotowa

Courier podkreślił, że Świątek na początku turnieju nie będzie mierzyć się z rywalkami z TOP 32 rankingu WTA, a to powinno jej pozwolić się rozkręcić i złapać rytm. Tym samym to byłoby niejako końcem problemów 24-latki. Amerykanin jest jednak przekonany, że Polkę stać na sukces w Melbourne. Przypomniał, że ma ona szansę skompletować karierowy Wielki Szlem. - Jeśli chodzi o Igę, to dla mnie kluczowe będą właśnie jej cierpliwość na korcie i odpowiedni wybór uderzeń. Nie martwię się aż tak bardzo o wykonywanie tych uderzeń, jeśli tylko będzie podejmować właściwe decyzje w każdym punkcie - powiedział.

Świątek jest dla niego w gronie faworytek. Wymienił także Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą.

Australian Open 2026 startuje w niedzielę (18 stycznia). Znana jest już turniejowa drabinka. Świątek rozpocznie zmagania od meczu z Yue Yuan. Chinka jest klasyfikowana na 130. miejscu w rankingu WTA. W przypadku awansu Świątek do drugiej rundy, nasza reprezentantka zmierzy się z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą. Ewentualna trzecia faza to potyczka z Anną Kalinską, z kolei 1/8 finału może przynieść rywalizację z Naomi Osaką albo Ludmiłą Samsonową. W ćwiartce Igi są także Jelena Rybakina oraz Belinda Bencić, a w połówce znalazły się: Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Linda Noskova czy Jelena Ostapenko.

