Rok temu Włoszki nie okazały się zbyt gościnne podczas swojego domowego turnieju - Jasmine Paolini wygrała Internazionali d'Italia najpierw w singlu, a później jeszcze w deblu, wspólnie z Sarą Errani. Nikt się chyba tego nie spodziewał, szczególnie że Paolini miała jednak w poprzednich turniejach problemy.

Większe kłopoty ma w tym sezonie, po zmaganiach na Foro Italico wypadnie z czołowej "10" rankingu. To efekt porażki w trzeciej rundzie. Włochom w singlu pań pozostała więc już tylko Elisabetta Cocciaretto, ale chyba niewielu tenisowych sympatyków wierzyło, że znajdzie się w drugim tygodniu rywalizacji.

Wpadła bowiem na Igę Świątek - trzykrotną triumfatorkę tego turnieju. Polce zdarzają się słabsze spotkania, miała trudne momenty w piątek, w potyczce z Caty McNally. Tyle że akurat sposób gry, jaki prezentuje Cocciaretto, dwukrotna drużynowa mistrzyni świata w ramach Billie Jean King Cup, jej leży. Widać to było rok temu, gdy na Campo Centrale rozgromiła Włoszkę 6:1, 6:0 - w zaledwie 52 minuty.

Stawką tego spotkania była... pierwsza rywalizacja Igi z Naomi Osaką, odkąd Japonkę prowadzi były trener Polki Tomasz Wiktorowski. Naomi awansowała kilka godzin wcześniej, po efektownej wygranej z Dianą Sznajder.

WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek kontra Elisabetta Cocciaretto. Szybkie 3:0 na Campo Centrale

Iga zaczęła ten mecz bardzo spokojnie, była pewna swego. I skoncentrowana. W pierwszym gemie zaliczyła co prawda podwójny błąd serwisowy, ale wcześniej był as. Dość szybko odskoczyła na 3:0, miała wydarzenia na Campo Centrale pod swoją kontrolą.

Iga Świątek w meczu z Elisabettą Cocciaretto

Rok temu Włoszka wywalczyła swój jedyny punkt przy stanie 0:5 w pierwszym secie, bardzo się wtedy cieszyła. A pamiętajmy, że Polka zaczynała wówczas rywalizację na Foro Italico, była tuż po przegranej w Madrycie z Coco Gauff, w półfinale wyrwała Amerykance jedynie dwa gemy. I wydawało się wówczas, że skoro rozgromiła Cocciaretto, to forma jest już lepsza. A dwa dni później nie miała za wiele do powiedzenia w starciu z Danielle Collins.

Dziś dwukrotna triumfatorka BJK Cup cieszyła się z pierwszego gema po trzech przegranych. Świątek doprowadziła do stanu równowagi, ale wtedy dwukrotnie zafunkcjonował serwis Włoszki, dał jej wystarczającą przewagę. Choć na pierwszego winnera musiała poczekać do piątego gema.

Trzeci as Polki zakończył tego seta, było jak rok temu - 6:1.

Włoszka ten rok zaczynała w okolice 80. pozycji na świecie, na starcie wygrała turniej w Hobart, choć rozpoczynała go w eliminacjach. W Dosze pokonała Coco Gauff - może mówić o całkiem udanych pierwszych miesiącach. W rankingu Race jest najwyżej notowaną zawodniczkę ze swojego kraju, Jasmine Paolini znajduje się kilka pozycji niżej. Tyle że w starciu z Igą była dziś bezradna.

Raszynianka wywalczyła breaka już na starcie drugiego seta, po chwili podwyższyła na 2:0. Rwała się do gry, gdy zaczął przez chwilę mocniej padać deszcz, a Tom Sweeney zaprosił zawodniczki na ławkę, Iga ruszyła z ręcznikiem do przecierania linii końcowej. Szybko wznowiły grę, Świątek dorzuciła trzeciego gema. A później czwartego, piątego i szóstego.

Iga wygrała 6:1, 6:0 - zajęło jej to 65 minut, choć trzeba jeszcze pamiętać o przerwie toaletowej dla Włoszki po pierwszym secie, a później krótkich opadach. Pojawiły się też drobne problemy w ostatnim gemie, już po meczbolach Polki. Nastąpiły bowiem trzy break pointy dla Elisabetty.

No i jednak w końcu dojdzie do starcia Świątek z Osaką - pierwszego od dwóch lat i pamiętnego boju w drugiej rundzie Roland Garros, Gdy Polka obroniła piłkę meczową, a później wygrała mecz. I zdobyła tytuł. Wtedy prowadził ją Tomasz Wiktorowski, który od dziewięciu miesięcy siedzi w boksie Japonki.

To spotkanie odbędzie się w poniedziałek - po godz. 18 na BNP Paribas Arena. Wcześniej - po godz. 15 - zacznie się spotkanie Eliny Switoliny z Nikolą Bartunkovą, po jego zakończeniu na kort wyjdą Daniił Miedwiediew i Pablo Llamas Ruiz.

