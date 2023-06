Cała prawda o Idze Świątek. Polka na korcie walczy nie tylko z rywalkami

Iga Świątek od 4 kwietnia 2022 roku nosi miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. Polska sportsmenka od tamtej pory stale obserwowana jest przez kibiców i dziennikarzy, którzy wyczekują nowinek dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego młodej tenisistki. Raszynianka, choć ma zaledwie 22 lata, już może pochwalić się imponującą liczbą osiągnięć. Na swoim koncie ma już bowiem cztery tytuły wielkoszlemowe (trzy wywalczone w turnieju Rolanda Garrosa oraz triumf w ubiegłorocznym US Open), z tygodnia na tydzień pobija też rekordy należące do innych legendarnych zawodniczek.

Niewielu kibiców zdaje sobie jednak sprawę z tego, że bycie najlepszą tenisistką świata to nie tylko powód do dumy i wiele przywilejów. Polka wylewa z siebie siódme poty na treningach i stale współpracuje z profesjonalistami, by być w dobrej formie - zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Nie zawsze przychodzi jej to jednak z łatwością. O tym, jakie myśli pojawiają się często w głowie światowej "jedynki" Iga Świątek opowiedziała w mini serialu dokumentalnym "Break Point".

Wyjątkowa sesja zdjęciowa Igi Świątek w Paryżu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Co siedzi w głowie Igi Świątek? "Mam poczucie, że rywalki chcą mnie dopaść"

21 czerwca na platformie Netflix pojawiły się kolejne odcinki dokumentu przedstawiającego życie najpopularniejszych tenisistów zza kulis. Jedną z głównych bohaterek tego serialu jest właśnie Iga Świątek. Kamery towarzyszyły polskiej gwieździe podczas ubiegłorocznego turnieju US Open, kiedy to 22-latka przeszła do historii jako pierwsza polska singlistka triumfująca na kortach w Nowym Jorku.

Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju legendarna zawodniczka Chris Evert zachwycała się nad talentem młodej raszynianki. "Można o niej mówić jedynie w samych superlatywach. Ta dziewczyna jest jak z kosmosu. Jest objawieniem" - przyznała. Maria Szarapowa z kolei zwróciła uwagę na mocno wypracowany image światowej "jedynki", a więc zawodniczkę, której nic nie jest w stanie zagiąć: "Oglądamy idealny wizerunek, który ma przekonywać, że wszystko jest pod kontrolą. Czy aby napewno?".

Iga od dłuższego czasu nazywana jest "królową tenisa", a dziennikarze i eksperci z całego świata zachwycają się nad przepaścią, jaka dzieli ją od pozostałych zawodniczek jeśli chodzi o podejście mentalne do rywalizacji. Polska w dokumencie Netflixa zdradziła jednak, że często miewa chwile zwątpienia.

Mam poczucie, że rywalki chcą mnie dopaść. (...) Wiele dzieje się w mojej głowie. (...) Nie jestem fanką wielkich, tłocznych miejsc. Rozpraszają mnie. US Open jest dla mnie trudny. Głowa będzie mi pękać. To zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie ~ wyjawiła.

O ciężkiej pracy, jaką wykonuje polska gwiazda opowiedziała psycholog Świątek, Daria Abramowicz. "Uczę Igę technik oddychania, medytacji, tak by potrafiła radzić sobie ze stresem. Musi odcinać go na korcie. (...) Ta relacja bywa intensywna. Ona jest silna i bardzo inteligentna" - Daria Abramowicz.

Pracuję nad psychiką, by podejmować właściwe decyzje na korcie. Staram się odzyskać poczucie równowagi. (...) W ważnych chwilach zamykam się w swoim świecie. Nie chce czuć się zbyt przytłoczona czy zestresowana. Wypracowuję sobie dystans ~ przyznała Iga Świątek.

Ubiegłoroczny US Open zakończył się triumfem Polki, która w finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur . Dla Igi był to drugi wielkoszlemowy tytuł wywalczony w poprzednim sezonie. Co więcej, 22-latka przeszła do historii jako pierwsza singlistka reprezentująca nasz kraj, która sięgnęła po wielkoszlemowe trofeum na nowojorskich kortach.

Nigdy nie sądziłam, że może mi się udać. Mam wrażenie, że dzieję się coś nieziemskiego. Moje marzenia się spełniają, mam 21 lat, powinnam mieć jeszcze jakieś w zanadrzu ~ przyznała z rozbawieniem raszynianka.

Iga Świątek ciesząca się triumfem w US Open / GETTY IMAGES NORTH AMERICA JULIAN FINNEY/JULES / JULES /AFP / AFP

Iga Świątek pierwszą Polką z trofeum US Open / AP/Associated Press / East News