Były trener Williams napisał to o Świątek. Kilka godzin przed meczem, już tego nie cofnie

Michał Chmielewski

Iga Świątek w piątkowe popołudnie polskiego czasu zmierzy się z Anną Kalinską w ćwierćfinale WTA 1000 Cincinnati. Do meczu Polki pozostało już tylko kilka godzin. O poranku kilka słów nt. aktualnej dyspozycji naszej tenisistki napisał Rick Macci. "Iga będzie popełniać więcej błędów z powodu ryzyka, które teraz podejmuje" - komentuje były szkoleniowiec Sereny Williams.

Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati
Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w CincinnatiSCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP

Do tej pory Iga Świątek bardzo solidnie radzi sobie na gorących kortach w Cincinnati. Na start mistrzyni Wimbledonu pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Następnie z rywalizacji wycofała się Marta Kostiuk, przez co Polka automatycznie awansowała do kolejnej rundy. Później ograła Rumunkę Soranę Cirstę 6:4, 6:3, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale rozgrywek.

Tam czeka ją starcie z Anną Kalinską. Przed rozpoczęciem pojedynku Rosjanka miała pretensje do... organizatorów. "Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać od zawodniczek, że dadzą z siebie wszystko, skoro harmonogram jest tak niesprawiedliwy?" - pisała.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati OpenAP© 2025 Associated Press

Były trener Williams wydał wyrok ws. Świątek. Jest jedno "ale"

Mecz Igi Świątek z Kalinską powinien rozpocząć się w piątek po godz. 17:00 polskiego czasu. Tymczasem o krótkie podsumowanie formy naszej rodaczki w mediach społecznościowych pokusił się Rick Macci.

Amerykanin jest byłym trenerem m.in. Sereny Williams, Marii Szarapowej czy Andy'ego Roddicka - liderów damskiego i męskiego touru. Według Macciego Iga Świątek może mieć problem z większą ilością błędów. A to dlatego, że zaczęła grać nieco bardziej ryzykownie.

    "Iga będzie popełniać więcej błędów z powodu ryzyka, które teraz podejmuje. Ma szybkość, dynamikę, pomysł na grę generuje kątowe zagrania, będzie to wykorzystywać" - stwierdził doświadczony szkoleniowiec tuż przed meczem 24-latka z Rosjanką.

    "Jej serwis trafia w lepsze miejsca" - dodał Rick Macci, który często analizuje grę polskiej tenisistki. Co ciekawe, do tej pory Świątek tylko raz mierzyła się z Kalinską. Obie zawodniczki spotkały się rok temu na korcie w Dubaju. Stawką starcia był finał turnieju. Rosjanka triumfowała wówczas 6:4, 6:4.

    Tenisistka w jasnej koszulce oraz czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową na tle rozmytej publiczności, widoczne wyraźne logotypy sponsorów na jej stroju.
    Iga ŚwiątekMinas PanagiotakisAFP
    Zawodniczka podczas gry w tenisa, skoncentrowana na odbiciu piłki, ubrana w sportowy strój oraz czapkę, w tle widoczne nieostre napisy sponsorów na niebieskiej ścianie kortu.
    Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025Foto OlimpikAFP
    Tenisistka przygotowująca się do odbicia piłki, trzyma rakietę oburącz, ubrana w sportowy strój i czapkę, skupiona na grze, tło rozmazane z widocznymi elementami kortu.
    Iga Świątek rywalizowała z Anastazją Potapową o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w CincinnatiMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

