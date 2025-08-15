Były trener Williams napisał to o Świątek. Kilka godzin przed meczem, już tego nie cofnie

Do tej pory Iga Świątek bardzo solidnie radzi sobie na gorących kortach w Cincinnati. Na start mistrzyni Wimbledonu pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Następnie z rywalizacji wycofała się Marta Kostiuk, przez co Polka automatycznie awansowała do kolejnej rundy. Później ograła Rumunkę Soranę Cirstę 6:4, 6:3, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale rozgrywek.

Tam czeka ją starcie z Anną Kalinską. Przed rozpoczęciem pojedynku Rosjanka miała pretensje do... organizatorów. "Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać od zawodniczek, że dadzą z siebie wszystko, skoro harmonogram jest tak niesprawiedliwy?" - pisała.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Były trener Williams wydał wyrok ws. Świątek. Jest jedno "ale"

Mecz Igi Świątek z Kalinską powinien rozpocząć się w piątek po godz. 17:00 polskiego czasu. Tymczasem o krótkie podsumowanie formy naszej rodaczki w mediach społecznościowych pokusił się Rick Macci.

Amerykanin jest byłym trenerem m.in. Sereny Williams, Marii Szarapowej czy Andy'ego Roddicka - liderów damskiego i męskiego touru. Według Macciego Iga Świątek może mieć problem z większą ilością błędów. A to dlatego, że zaczęła grać nieco bardziej ryzykownie.

"Iga będzie popełniać więcej błędów z powodu ryzyka, które teraz podejmuje. Ma szybkość, dynamikę, pomysł na grę generuje kątowe zagrania, będzie to wykorzystywać" - stwierdził doświadczony szkoleniowiec tuż przed meczem 24-latka z Rosjanką.

Rozwiń

"Jej serwis trafia w lepsze miejsca" - dodał Rick Macci, który często analizuje grę polskiej tenisistki. Co ciekawe, do tej pory Świątek tylko raz mierzyła się z Kalinską. Obie zawodniczki spotkały się rok temu na korcie w Dubaju. Stawką starcia był finał turnieju. Rosjanka triumfowała wówczas 6:4, 6:4.

Jak będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na łamach Interii Sport.

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 Foto Olimpik AFP

Iga Świątek rywalizowała z Anastazją Potapową o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Cincinnati MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP