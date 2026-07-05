Były trener Świątek zdiagnozował problem Polki. "Stąd brały się frustracje"

Pierwszy set meczu Igi Świątek z Alexandrą Ealą był niesamowicie emocjonujący. Wygrała Eala, ale niewiele zabrakło do tego, żeby wynik był korzystny dla Polki. - Dobrze powiedział Łukasz Kubot, który zwrócił uwagę na tzw. "hot moments" tego spotkania. Chodziło mu o te akcje, które równie dobrze mogła wygrać Iga. Trochę tego było, ale też Iga miała duży problem ze skończeniem akcji na swoją korzyść - mówi nam Michał Kaznowski, były trener Świątek.

"To aż rzucało się w oczy", były trener Świątek komentuje

Świątek pierwszego seta przegrała po walce, na początku drugiego jeszcze rozpamiętywała ten pierwszy, a kiedy jakoś się pozbierała, to było już za późno. - Miałem wrażenie, że Iga zmaga się nie tyle z rywalką, ile sama z sobą. To była nierówna walka. Stąd brały się jej frustracje i rzucanie rakietą - komentuje Kaznowski.

- Iga długimi okresami była nieobecna. Walczyła, dawała z siebie full, ale nie mogła wejść na ten poziom głębokiej koncentracji, który czyni ją zawodniczką nie do zatrzymania. To aż rzucało się w oczy - ocenia Kaznowski.

Świątek szukała, Roig pomagał

Zdaniem naszego rozmówcy Polka szukając sposobu na Ealę mocno błądziła. - Widać było, że szuka, że próbuje wyjść z sytuacji, ale płaciła za to błędami, które w efekcie mentalnie mocno ją kosztowały. Jak jej raz jakieś zagranie nie wyszło, to potem bała się do tego wrócić - zauważa ekspert.

Zauważył to również trener Francisco Roig, który bardzo chciał pomóc swojej zawodniczce. To dlatego w pewnym momencie wstał i zasugerował granie po linii, a nie po crossie. - Tam był taki moment, że to zagranie po linii nic nie dało, dlatego Roig próbował ją zachęcić, żeby jednak się w to wgryzła, żeby uwierzyła, że to uderzenie może w końcu przynieść jej wymierną korzyść - komentuje Kaznowski.

"Demony" w głowie Świątek

Finalnie nic to wszystko nie dało. - Może Iga miała słabszy dzień. Może zbyt wiele rzeczy ją rozprasza. Ciężko jest się odciąć i w pełni skoncentrować a na tym poziomie, to jest niezwykle ważne. Niestety nie wiemy, jakie demony są w głowie Świątek. Na pewno jednak takie, że nawet Roig, choć był aktywny i chciał pokazać, że jest z zawodniczką, nie zdołał tego odwrócić.

- Musimy jednak cierpliwie poczekać. Jeszcze bym nie skreślał tego sezonu. Jest cień szansy, że Iga obudzi się na US Open, że tam już zobaczymy ją w dużo lepszym wydaniu. A jeśli nie, to będzie musiała w spokoju szykować się na kolejny sezon. Choć ja wierzę, że US Open może być udany. Hardy nagradzają topspiny, więc to jest jakaś szansa. Poza tym Iga bardzo lubi tam grać. No i chce wrócić na szczyt. Na razie nie wychodzi, ale to się prędzej, czy później zmieni - kwituje Kaznowski.

Iga Świątek MAJA SMIEJKOWSKA East News

Alexandra Eala MAJA SMIEJKOWSKA East News





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport