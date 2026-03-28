Były trener Świątek zabrał głos ws. Abramowicz i ojca Igi. "To jest dramat"

Dariusz Ostafiński, Interia: Iga Świątek rozstała się z trenerem Wimem Fissette, ale wszyscy krzyczą, że powinna się pozbyć pani psycholog Darii Abramowicz. Jeden z cenionych ekspertów powiedział mi jednak, że to mogłoby przynieść opłakane skutki, że Iga mogłaby się całkiem rozsypać.

Artur Szostaczko, były trener Igi Świątek: Sam jestem dyplomowanym trenerem, który grał w tenisa całe życie. Znam i mam kontakt z wieloma trenerami i ludźmi tenisa. Tam nikt nie pracował z psychologiem do tego stopnia, co Iga. Oczywiście psycholog może pomóc, ale trzeba znać umiar. Pamiętam, jak Miedwiediew zaprosił kiedyś swoją panią psycholog na mecz z Djokovicem. Widać tego potrzebował, ale to było raz.

A u Świątek to nie jest raz, czy dwa, ale stale, więc może coś jest w tej teorii, że narobiłoby to strasznych szkód i mogło jeszcze bardziej zaszkodzić naszej zawodniczce?

- Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę. Może być, że tak jest u Igi, że to jest pewien schemat. Być może ona innego nie zna. Mam prawo tak sądzić, patrząc na to, jak zostałem ostatnio potraktowany przez jej ojca. Pomogłem mu, kiedy tego potrzebowali, załatwiłem sponsora dla Igi, a on po kilku słowach krytyki nazwał mnie hejterem. I proszę pamiętać, że ja nigdzie nie biegam, żeby rozmawiać o Idze, tylko jestem zapraszany i proszony o moją opinię, jako ekspert.

Igrzyska w Paryżu. Wtedy zaczęły się problemy Świątek. Trener wskazuje winnego

To, co Tomasz Świątek nazwał hejtem dla wielu jest po prostu krytyką. W takich sytuacjach zwykle jest różnica zdań.

- Dlatego podtrzymuję to, co powiedziałem na temat problemu Abramowicz w teamie Świątek. Dostrzegam też problem taty. I dodam, że nie chciałbym mieć zawodniczki, która wygrała sześć tytułów, długo była jedynką, nadal jest wybitną tenisistką, a teraz staje przed kamerami i przeprasza za przegraną z Linette. I jeszcze płacze. To jest przecież jakiś dramat. Czy ona ma 12 lat? Kogo ona i za co przeprasza?

Może tatę, bo rozumiem, że nie bez powodu pan o nim wspomniał.

- Jesteśmy tu i teraz, ale żeby poznać przyczynę problemów Świątek, cofamy się coraz dalej.

Do letnich igrzysk w Paryżu dwa lata temu, gdzie tyle mówiło się o tym, że Iga nie spełniła marzeń taty o złotym medalu.

- Tak jest. To było jego marzenie. Wtedy ta strona mentalna Igi się posypała i to się ciągnie. Rok temu, jakby nie Wimbledon, to przecież Iga niczego poważnego nie wygrała. I dlatego wywołałem Abramowicz, bo skoro to taki fachowiec, to dlaczego nie pomoże zawodniczce, która znalazła się, nie powiem głośno gdzie. I od razu powiem, że u Igi jest tylko ten jeden problem. Ona nie zapomniała, jak się gra w tenisa, jej wszystkie kłopoty leżą w głowie.

Jest pan pewny? A co z ekspertami, którzy zauważyli, że Fissette miał ją zmienić, wzbogacić jej tenis, żeby stała się lepsza, a nic z tego nie wyszło.

- To ja coś panu powiem. Tak Wiktorowski, jak i Fissette korygowali pewne rzeczy u Igi, ale jak tylko wychodzili, to Daria rzucała do Igi: "graj po swojemu" i ona to robiła. Ja pamiętam ten schemat.

Skąd?

- Jak jeszcze Iga i Agata były małe, to też zmienialiśmy ich technikę, a potem ojciec, który przypominam był wioślarzem, a nie tenisistą, wynajmował kort za 20 złotych gdzieś w Raszynie i tam robił po swojemu. A użyłem słowa schemat, bo Iga słucha i robi to, co mówią jej te dwie najbliższe jej osoby, czyli tata i pani psycholog.

Trener Świątek mówi wprost: Abramowicz musi się podać do dymisji

Czyli Abramowicz musi odejść.

- Wszyscy to mówią. Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia.

Ze szkodą dla Igi?

- Z Igi zrobiła się mocna, silna kobieta. Wdała się w ojca. Prędkość i dynamikę miała od małego, wszystko robiła w biegu. W wieku 9 lat grała skutecznie z zawodniczkami starszymi o trzy lata.

Rozumiem, że zmierzamy do tego, że zwolnienie Fissette było bez sensu.

- Jest takie fajne powiedzenie: kowal zawinił, a cygana powiesili. Tak powiedziałem w Polsacie i teraz to powtórzę: Iga nie ma problemów z graniem. Natomiast jej mowa ciała pokazuje, że jest kłębkiem nerwów, a jej trener siedzi przy niej, jak na szpilkach.

To jeśli ma pan rację, to ten nowy trener niczego nie zmieni.

- Rozmawiam często w gronie ludzi, którzy spędzili na korcie całe życie, więc nie mogę głupot opowiadać. Zaraz by do mnie dzwonili z Niemiec i Hiszpanii, żeby w dosadnych słowach to skomentować. Ja mówię to, co widzę i czuję. I teraz powiem, że może to Abramowicz powinna zostać trenerem Igi. Skoro już krzyczy z trybun, co i jak ma grać, to możemy pójść krok dalej. Zwłaszcza że na ostatnich zawodach dawała inne wskazówki niż Fissette. I jakbym ja był tym zawodnikiem, gdzie trener jedno, a psycholog drugie, to nie wiedziałbym, kogo słuchać.

A jeszcze swoje trzy grosze dorzucał trener przygotowania fizycznego. I potem te tłumaczenia, że niby Iga tak chciała, choć wcześniej mówiono, że tego nie lubi.

- No, a jak człowiek zwróci uwagę na ten brak logiki, to odzywa się ojciec i mówi: nic nie wiecie, zamknijcie buzie. A swoją drogą dopuszczenie coachingu w trakcie meczu, to największa głupota. Teraz każdy siedzi na tych trybunach, ryczy i robi z zawodników idiotów. Uzależnia się ich od podpowiedzi. Iga ma naturalny talent i doświadczenie i nie potrzebuje tych podpowiedzi. Mam też nadzieję, że szybko wróci do grania na najwyższym poziomie.

Szostaczko o teamie Świątek: "Robią jej wodę z mózgu"

Jak z panem rozmawiam, to nie nabieram takiego przekonania.

- Bo robią jej wodę z mózgu tymi podpowiedziami i ona czuje się coraz bardziej niepewnie. Odcina jej mental.

Tak było choćby w meczu z Linette.

- Spójrzmy na boks Magdy, gdzie siedzi uśmiechnięta Agnieszka Radwańska, która może raz coś podpowiedziała w trakcie meczu z Igą, a poza tym nie wydzierała się, nie siedziała z zaciśniętymi zębami. Życzę Idze, jak najlepiej, ale jej by się przydał trener śmieszek, żeby rozładować to napięcie.

Skoro już pan to powiedział, to ja zapytam, czy Iga znajdzie kogoś poważnego do pracy, bo tu fachowcy też różnie mówią.

- Przyjdzie ktoś z boksu Nadala. Skoro Nadal jest jej idolem, to ma to sens. Mógłby być jej mentorem, a jego były trener Francisco Roig, mógłby pracować na stałe z Igą.

Jeśli jednak mówimy, że najważniejsza w teamie Świątek jest Abramowicz, to czy ktoś będzie chciał być tym drugim.

- Każdy chce mieć w CV, że był trenerem kiedyś pierwszej, a dziś czwartej rakiety na świecie. Bo nawet jeśli Iga w końcu go zwolni, to będzie łakomym kąskiem.

To nie brzmi, jak przepis na sukces.

- To prawda.

To, jak to wszystko pożenić, żeby granie w tenisa znów cieszyło Igę Świątek?

- Lubię porównania. Jak pan mi powie: pomalujmy cały pokój, to ja powiem, że nie chcę być tak brutalny, że nie chcę zmieniać wszystkiego. Na początek zróbmy więc tak, że panie: Świątek i Abramowicz odpoczną od siebie przez jakiś czas. Jedna poleci na Bora Bora, druga na Malediwy, a potem się zobaczy.

