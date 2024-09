Były trener Świątek ujawnia prawdę. To dlatego Polka wycofuje się z turniejów

Iga Świątek po bolesnej porażce z Jessiką Pegulą w ćwierćfinale US Open wciąż nie wróciła jeszcze na kort. Polka wycofała się z turniejów w Seulu, Pekinie, nie zgłosiła się też do gry w Tokio, co wywołało to ogromne poruszenie wśród kibiców, którzy zaczęli się obawiać o liderkę światowego rankingu. Głos w tej sprawie zabrał teraz Paweł Ostrowski. Co ciekawe, były trener polskiej gwiazdy porównał sytuację swojej byłej podopiecznej do zagrań, które od jakiegoś czasu stosuje także Aryna Sabalenka.