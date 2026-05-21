Były trener Świątek ostrzega przed Roland Garros. "Widziałem, jak ona gra"

Iga Świątek od poniedziałku przebywa w Paryżu, gdzie intensywnie trenuje przed nachodzącym Roland Garros. W niedzielę wystartują spotkania pierwszej rundy. Za to w czwartek odbyła się ceremonia losowania drabinki.

Zgodnie z nią wiemy już, że na start czterokrotna triumfatorka Roland Garros zmierzy się z Emerson Jones. To australijska tenisistka, która dopiero w lipcu skończy 18 lat. Ma już za sobą starty m.in. w wielkoszlemowym Australian Open, jednak na co dzień możemy oglądać ją zazwyczaj w challengerach oraz turniejach rangi ITF.

Piotr Sierzputowski zabrał głos przed startem Świątek na Roland Garros

Czy młodziutka Australijka może zagrozić Świątek w początkowej fazie rywalizacji w stolicy Francji? - To będzie dla niej duża szansa, żeby się pokazać. Jestem prawie pewien, że będzie to Philippe Chatrier, czyli największy obiekt na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion będzie przynajmniej w połowie pełny. Duże przeżycie. Ona nie ma nic do stracenia (rywalka Świątek - red.) - mówi w podcascie "Break Point" Piotr Sierzputowski, czyli trener, pod wodzą którego Polka w 2020 roku sięgnęła po premierowy tytuł Roland Garros.

Szkoleniowiec i ekspert podkreśla, że Emerson Jones rzadko kiedy możemy widywać na ziemnych kortach. - Nie gra na mączce, sprawdziliśmy. W zeszłym roku grała turniej juniorski, a tak to tych występów nie ma za dużo - tłumaczy.

Nie obyło się również bez analizy warunków do gry na zawodach we Francji. Przy okazji Sierzputowski zaznaczył, że Australijka - mimo młodego wieku - potrafi pokazać pazur.

- Na pewno przy tych warunkach zimnych - jak na Paryż - jest wolno. Te piłki robią się dość ciężkie, gra zwalnia. Myślę, że przy zawodniczce młodej, która lubi uderzać... Widziałem jak ona gra i gra naprawdę nieźle (…) Taka mocno bijąca, idąca śladami Amandy Anisimovej, początki kariery Fruhvirtovej. Mocne, dobre granie, bycie konsekwentnym i szukanie winnerów - mówi.

Mimo to jego zdaniem Świątek bez większych problemów powinna przejść przez pierwszą rundę. - Nie będzie to pomocne przeciwko Idze, natomiast nigdy nie wiadomo. To jest pierwszy mecz, mecz otwarcia, który jest stresujący dla obu stron. Iga wielokrotnie wygrywała ten turniej. Mogą pojawić się jakieś schody, ale nie przewiduję, żeby to było jakieś duże wyzwanie dla Igi - podsumował.

