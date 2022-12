Gdyby Roger Federer dominował przez 10 lat, nie miał godnych rywali w osobach Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia oraz wielkich graczy którzy kończyli kariery, kiedy on zaczynał, nie byłby taką legendą, jaką jest. Jeśli masz jedną osobę, która dominuje i do której nikt nie ma podejścia, to jest mało interesujące. Serena miała swoją siostrę, miała Marię Szarapową. Idze kogoś takiego, kogoś jak Rafa i Djoković, brakuje. Oby to się zmieniło

~ przyznał.