Było 1:5 w drugim secie, Świątek przegrywała ze 187. rakietą świata. Tie-break skończył mecz

Aż 23 dni minęły od poprzedniego występu Igi Świątek w turnieju WTA. Polka miewała oczywiście w przeszłości tak długie przerwy w trakcie sezonu, ale raczej jesienią, po US Open, przed startem zmagań w Azji.

24-latka z Raszyna już pod koniec zeszłego roku zaznaczyła, że takie sytuacje, czyli rezygnacje z niektórych teoretycznie obowiązkowych turniejów WTA 1000, mogą się zdarzać. I niestraszne są tu kary nakładane przez WTA, "zerówki" wliczane do dorobku.

Tym poprzednim występem był ćwierćfinał w Dosze z Marią Sakkari - niespodziewanie przegrany przez podopieczną Wima Fissette'a. A później nastąpiła zmiana planów, wycofanie z Dubaju, co - połączone z podobną decyzją Aryny Sabalenki - wywołało spore poruszenie. Polka poświęciła ten czas na przygotowania do Sunshine Double, czyli wielkich turniejów w Kalifornii (Indian Wells) i na Florydzie (Miami).

W takich sytuacjach często bywa tak, że zawodniczka potrzebuje czasu, by złapać właściwy rytm. Bo nie zapewniają go treningi czy towarzyskie zmagania, a w przypadku Polki takim była rywalizacja w Eisenhower Cup. Dziś sytuacja była o tyle inna, że Iga wpadła na rywalkę z końca drugiej setki rankingu. A z takimi gra niezwykle rzadko. I zazwyczaj - dość krótko.

WTA Indian Wells. Iga Świątek przystąpiła do rywalizacji. Mecz z byłą mistrzynią juniorskiego US Open w 1/32 finału

Tą przeciwniczką byłą Kayla Day, niegdyś jeden z największych talentów światowego tenisa. W 2016 roku Amerykanka została juniorską mistrzynią US Open, chwilę wcześniej przegrała półfinał Wimbledonu z Anastazją Potapową, odniosła kilka innych sukcesów. I zajmowała pierwsze miejsce w światowym rankingu ITF.

Tyle że od dorosłego tenisa dość brutalnie się odbiła. Jako nastolatka wskoczyła w okolice 120. pozycji na świecie - i kolejnego szczebla nie była już w stanie pokonać. Dwa lata temu wskoczyła na 84. pozycję, ale nie dzięki grze w głównym cyklu WTA, a właśnie przez sukcesy w zawodach ITF. A tam się z najlepszymi nie gra.

Iga Świątek, Indian Wells 2026 Matthew Stockman/Getty Images AFP

Dla Day był to czwarty mecz z zawodniczką z TOP 10 rankingu, wcześniej dwukrotnie mierzyła się z Garbine Muguruzą, raz z Madison Keys. Wszystkie te spotkania przegrała. Pierwszy raz jednak mogła rywalizować o punkty w wiceliderką rankingu.

Świątek w ostatnich dniach dużo pracowała nad serwisem, to ma jej pomóc tak, jak pomagało podczas ostatniego Wimbledonu. Tymczasem w gemie otwarcia popełniła dwa podwójne błędy, choć wygrała go na przewagi. I dopiero później wskoczyła na swój właściwy poziom, przy którym rywalka nie miała już większych szans. Dwa kolejne gemy dorzuciła ekspresowo, po 12 minutach było już 3:0.

Ostatni mecz z tak nisko notowaną zawodniczką, nie licząc dwóch starć w listopadzie w Billie Jean King Cup, zagrała w Montrealu - wtedy pokonała Chinkę Hanyu Guo 6:3, 6:1 - w 72 minuty. Teraz Polka obrała kurs na szybsze zakończenie potyczki z rywalką, dla której było to już czwarte spotkanie na kortach w Indian Wells. Musiała tu bowiem rywalizować w kwalifikacjach.

Świątek się bowiem wyraźnie rozkręcała. Nawet gdy przyszły trudniejsze chwile - trzy break pointy dla Amerykanki w piątym gemie - to od razu popisała się takimi akcjami, po których można było tylko klaskać.

Po 28 minutach było 6:0 dla Polki, miała to spotkanie pod całkowitą kontrolą. 16 winnerów świadczyło o tym najlepiej. I żal robiło się Kayli Day, że tak srogą lekcję musi otrzymywać przed swoimi kibicami.

Kayla Day w meczu z Igą Świątek Matthew Stockman/Getty Images AFP

Na triumfatorkę tego spotkania czekała już Maria Sakkari, która wcześniej pokonała 7:5, 6:0 Lilli Tagger. I musiałby się zdarzyć jakiś sportowy kataklizm, by nie doszło do rewanżu Polki z Greczynką za Dohę. Tymczasem sytuacja nagle gwałtownie się zmieniła.

Drugi set zaczął się jednak niespodziewanie, Amerykanka znów miała dwie szanse na przełamanie serwisu Polki, później trzecią. I przy tej ostatniej Świątek się pomyliła, huknęła forhendem w aut. Kibice na Stadium 2 zareagowali owacją, Kayli Day też wyraźnie ulżyło.

Amerykanka poszła za ciosem, wygrała swojego gema do zera, w kolejnym Polki też miała 40-0, patrząc ze swojej perspektywy. Zaliczyła dziewięć udanych akcji z rzędu.

Wydawało się, że Iga już ten chwilowy kryzys ma za sobą, skoro jednak wygrała tego gema. A tymczasem Day była coraz bardziej pewna, coraz chętniej atakowała. Iga zaś sprawiała wrażenie pogubionej, może nawet zniechęconej. Znów została przełamana, zrobiło się 1:4. Takiego scenariusza chyba nikt się nie spodziewał. A za moment było 1:5 i 30-30, Day brakowało dwóch punktów do wyrównania stanu meczu.

Polka wygrała trzy kolejne gemy, ale dalej nie można było mieć poczucia, że jest pewna swojego tenisa. Były podwójne błędy, były inne pomyłki, ale jednak nawiązała kontakt z rywalką. Kayla prowadziła już tylko 5:4, serwowała. Ale jednocześnie presja mogła jej w tym momencie wiązać już ręce i nogi.

Stało się coś innego - to Polka wzięła sprawy w swoje ręce. I znów zaczęła grać jak na początku spotkania. Wyrównała na 5:5, choć awans zapewniła sobie dopiero po tie-breaku.

Świątek wygrała ten mecz 6:0, 7:6 (2). I w poniedziałek lokalnego czasu zagra z Marią Sakkari.

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Kayla Day ANTHONY WALLACE AFP

