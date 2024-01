Była polska tenisistka wprost o Idze Świątek. "To w Australii nie wyszło"

Iga w swojej najlepszej formie jest nie do zatrzymania, można to zobaczyć w solidności uderzeń i parciu w przód. Ma w sobie ogień. Niestety w Australii były momenty w jej meczach, że nie szło, uderzenia nie funkcjonowały, forhend wylatywał poza kort. To, co w najlepszych momentach działa, w Australii nie funkcjonowało. Forma Igi była słabsza. Tenis jest wymagającym sportem, w którym bardzo trudno jest utrzymać topową formę. Utrzymanie jej przez cały sezon jest praktycznie niemożliwe. Teraz taką zawodniczką, która gra cały czas na przyzwoitym poziomie, jest Sabalenka. Do tej pory Iga pokazywała, że potrafi grać bez przystanku, bez potrzeby odpoczynku. To w Australii nie wyszło, ale uważam, że to nie koniec świata, że to krótka, chwilowa gorsza dyspozycja naszej zawodniczki. Ona umie grać, to był na pewno wypadek przy pracy

~ podsumowała.