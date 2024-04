Była mistrzynią US Open, pięć godzin przed Igą Świątek. Nie dojdzie do ich starcia, przegrała

Dzisiaj nie przed godz. 19:00 zaplanowano pierwsze spotkanie Igi Świątek w tegorocznej edycji WTA 1000 w Madrycie. W zeszłym sezonie raszynianka dotarła do finału imprezy, gdzie uległa Arynie Sabalence. Drogę do poprawienia wyniku sprzed roku rozpocznie od starcia Xiyu Wang. Zanim to jednak nastąpi, Polka poznała już swoją potencjalną rywalkę w trzeciej rundzie. Będzie nią Sorana Cirstea, która pokonała mistrzynię juniorskiego US Open 2022 - Alexandrę Ealę 6:3, 6:7(5), 6:4.