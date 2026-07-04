Była gwiazda tenisa zaszokowana zachowaniem Abramowicz na meczu Świątek

Artur Gac

Artur Gac

Porażka Igi Świątek z Alexandrą Ealą w boju o czwartą rundę Wimbledonu tyko pokazała, że nasza gwiazda nieustannie jest w dużym dołku. Obrończynię tytułu pokonała wprawdzie będąca w bardzo dobrej dyspozycji Filipinka, ale jednak nigdy wcześniej nie była w 3. rundzie Wielkiego Szlema. Proces naprawczy Igi będzie jeszcze okrutnie bolesny, a była gwiazda tenisa 64-letnia Pam Shriver w trakcie spotkania zwróciła uwagę na problem w teamie polskiej gwiazdy. Jej słowa padły na antenie BBC.

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Iga ŚwiątekNEIL HALLEPA

Iga Świątek tylko momentami grała na swoim poziomie, a gdy już wpadła w dołek, zachowywała się jak pretendentka, a nie sześciokrotna triumfatorka Wielkich Szlemów. Na jej tle to 21-letnia Alexandra Eala wyglądała jak utytułowana tenisistka, która prowadzi grę, a z trudnych momentów wychodzi po mistrzowsku.

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Pod presją drugiego zagrania była w stanie tak precyzyjnie uderzyć piłkę, że Iga Świątek zostawała w blokach startowych. Z kolei 25-latka męczyła się niemiłosiernie, by wyszarpać swoje punkty, a presja - jak by ktokolwiek nie zaklinał rzeczywistości - widać było jak na dłoni, jak bardzo pęta jej ruchy na korcie i selekcję zagrań. O fatalnie falującym podaniu, które wielokrotnie zupełnie ją pogrążało, nawet nie wspominając. Wolej też wołał o pomstę do nieba.

Iga w tarapatach pierwszego seta znalazła się na jego finiszu, gdy została przełamana i przegrywała 3:5. To wówczas między gemami na stronie internetowej potężnego światowego medium BBC pokazały się słowa, o których z pewnością dopiero zrobi się głośno.

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Artur Gac
Artur Gac

Była gwiazda kobiecego tenisa, wielokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych Pam Shriver, komentowała spotkanie naszej gwiazdy z Filipinką właśnie na antenie tego brytyjskiego medium.

Chwilę później internetowe wydanie BBC, do swojej relacji na żywo dołączyło słowa, które wypowiedziała 64-letnia zdobywczyni Karierowego Złotego Szlema w grze podwójnej.

"Osobą z boksu Igi Świątek, która najczęściej zabiera głos, jest psycholog Daria Abramowicz. Jest ona najdłużej związaną z zawodniczką członkinią sztabu, choć w takich momentach zazwyczaj oczekuje się, że głos zabierze główny trener" - nie wytrzymała zaskoczona i zszokowana Amerykanka, pięciokrotna mistrzyni Wimbledonu w grze podwójnej.

Fragment relacji sportowej przedstawiający komentarz Pam Shriver na temat zaangażowania psycholog Darii Abramowicz w teamie Igi Świątek podczas meczu tenisowego.
Słowa Pam Shriver na temat zachowania Darii Abramowicz w boksie Igi ŚwiątekscreenshotPUSTE

Bardzo wymownie zareagowała także w momencie drugiego seta, gdy Świątek przegrywała już w gemach 1:4.

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"Podczas przerwy między gemami Iga Świątek siedzi z głową przykrytą ręcznikiem, próbując się wyciszyć i uporządkować myśli. To kolejny objaw niepokoju, z jakim zmaga się była liderka światowego rankingu. Choć w ostatnich latach miewała okresy absolutnej dominacji, musiała też mierzyć się z lękiem" - stwierdziła Shriver.

Z Londynu - Artur Gac

Tenisistka ubrana w białą odzież sportową opuszcza kort, niosąc torbę z rakietami i machając ręką, podczas gdy w tle publiczność obserwuje wydarzenie.
Iga ŚwiątekNEIL HALLEPA
Tenisistka w białym stroju klęczy na korcie trawiastym, zakrywa twarz dłońmi w geście silnych emocji, obok leży rakieta tenisowa.
Alexandra EalaNEIL HALLEPA


Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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