Była gwiazda tenisa ogłasza, zapadła decyzja. Iga Świątek natychmiast reaguje

Gabrine Muguruza - była liderka rankingu WTA - poinformowała w tym tygodniu o zakończeniu kariery. To smutna wiadomość dla całego świata tenisa. Na te wieści zareagowała między innymi Iga Świątek. Polska tenisistka zwróciła się do byłej już reprezentantki Hiszpanii, gratulując jej tego, co osiągnęła podczas wieloletniej rywalizacji na światowych kortach.