Iga Świątek utorowała sobie drogę do trzeciej rundy Australian Open zwycięstwami z kwalifikantką Yue Yuan oraz Czeszką Marie Bouzkovą, którą ograła w czwartek w dwóch setach (6:2, 6:3). Gdy wiceliderka cieszyła się z cennego triumfu, było już jasne, z kim przyjdzie jej zagrać o awans do 1/8 finału zmagań w Melbourne.

Rywalką Polki została Anna Kalinska, która tego samego dnia rozprawiła się z Austriaczką Julią Grabher, zwyciężając 6:3, 6:3. Stawką ich starcia będzie dalsza gra o wielkoszlemowy tytuł, a także minimalna nagroda finansowa wynosząca 480 000 dolarów australijskich, co w przeliczeniu daje nam ponad 1,1 mln zł.

Obie zawodniczki mierzyły się dotąd trzykrotnie. W pierwszym bezpośrednim pojedynku górą była Anna Kalinska, eliminując Igę Świątek w półfinale turnieju w Dubaju w 2024 roku. Polka skutecznie zrewanżowała się jej jednak w minionym sezonie w Ameryce Północnej - najpierw w Cincinnati, a następnie w trakcie US Open.

Zwłaszcza mecz w stanie Ohio rozgrywany był w dość wyjątkowych okolicznościach. Bo już przed jego starciem złość Rosjanki eksplodowała z powodu układu terminarza.

Australian Open: Iga Świątek kontra Anna Kalinska. Wybuch złości Rosjanki w Cincinnati

Sytuacja miałam miejsce w sierpniu 2025 roku. Turniejowa drabinka w Cincinnati sparowała wówczas Igę Świątek i Annę Kalinską w ćwierćfinale. Obie przystępowały to niego w zupełnie innej sytuacji. Polka miała za sobą ledwo 2 godziny i 48 minuty rywalizacji w poprzednich rundach, podczas gdy Rosjanka miała już w nogach przeszło 6 godzin rywalizacji.

To jednak nie było jej jedyne zmartwienie. 27-latka była też wściekła o niekorzystny dla siebie - jej zdaniem - układ kalendarza. I publicznie narzekała na to, że po zwycięstwie z Jekateriną Aleksandrową, otrzymała zbyt mało czasu na regenerację przed spotkaniem z Igą Świątek. I snuła oskarżenia dotyczące ferowania naszej tenisistki.

- Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać, że sportowcy dadzą z siebie wszystko, kiedy terminarz jest tak niesprawiedliwy? Po moim meczu z Aleksandrową wróciłam o 2:40 w nocy i nie mogłam zasnąć do 4 rano. Trochę pospałam i przyjechałam na obiekt, żeby trenować. Potem dowiaduję się, że mam zaplanowany mecz następnego dnia o 11:00 rano - skarżyła się wówczas w mediach społecznościowych Anna Kalinska.

I oburzona dodała: - Jak organizatorzy turnieju i WTA oczekują, że odzyskam siły i będę nieustannie dostosowywać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? Wydaje się to trochę jednostronne.

Sam mecz kompletnie nie ułożył się po myśli Anny Kalinskiej, która ewidentnie miała problemy z własnym organizmem. Ba, w trzecim gemie poprosiła o przerwę medyczną przez problemy z łydką. Wróciła potem na kort z obandażowaną nogą i dokończyła spotkanie, ale z jego końcowego rozstrzygnięcia nie mogła być zadowolona. Iga Świątek ograła ją 5:3, 6:4, a cztery dni później sięgnęła po tytuł.

