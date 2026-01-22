Partner merytoryczny: Eleven Sports

Był niepokój o Świątek, jest nadzieja. "Dopiero drugi krok". Weryfikacja w trzeciej rundzie

Iga Świątek udanie rozpoczęła Australian Open 2026. Polka na inaugurację pokonała Yue Yuan, a w drugiej rundzie okazała się lepsza od Marie Bouzkovej. Tenisowy eksperci są zgodni, że 24-latka wykonała swój plan na czwartkowy mecz niemalże perfekcyjnie. Jednak podkreślają, że prawdziwa weryfikacja nastąpi w trzeciej rundzie.

Tenisistka ubrana w biały top i czarną spódniczkę, z fioletową opaską na głowie, trzyma rakietę tenisową i unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle niebieskiego kortu.
Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy Australian Open. Tak eksperci ocenili jej występJOEL CARRETT PAP

Iga Świątek przyjechała na tegoroczny Australian Open pełna nadziei, choć kibice byli pełni obaw. Narodziły się one po United Cup, w którym najlepsza polska tenisistka przegrała starcia z Coco Gauff i Belindą Bencić.

Polka w Melbourne na ten moment jest bezbłędna. Na inaugurację - choć nie bez problemów - pokonała Yue Yuan 7:6:(5), 6:3. - Byłam trochę zardzewiała na początku - opowiadała po meczu 24-latka.

W drugiej rundzie jej rywalką była Marie Bouzkova. Czeszka w przeszłości sprawiała problemy rywalkom z TOP10 rankingu WTA. Dwukrotnie rywalizowała ze Świątek, ale za każdym razem musiała uznać wyższość naszej reprezentantki.

    W czwartek Polka już nie była zardzewiała i od początku dominowała nad rywalką z Pragi. Turniejowa "2" miała drobne problemy w 2. secie, ale szybko je opanowała i triumfowała w całym spotkaniu 6:2, 6:3. Całe spotkanie trwało godzinę i 19 minut.

    Eksperci po meczu Świątek. Na to zwracają uwagę

    Po meczu z Yuan tenisowi eksperci wyrazili spory niepokój o dyspozycję Świątek. Po starciu z Bouzkovą wypowiadali się w nieco innym tonie. Wszyscy są zgodni, że 24-latka wykonała swój plan, ale prawdziwą weryfikacją będzie spotkanie trzeciej rundy z Rosjanką Anną Kalinską.

    "Potwierdziło się, że Bouzkova ze swoim stylem gry jest wymarzoną rywalką dla Igi. Nie miała czym zrobić krzywdy, a regularność to za mało, żeby wygrać ze Świątek w Szlemie. Plusy: dobre serwowanie Igi i więcej niż zwykle akcji przy siatce 3R z Kalinską może być już trudniejszym testem - stwierdził komentator Marek Furjan.

    "Zgodnie z oczekiwaniami Iga Świątek bez większych kłopotów wygrywa 6:2, 6:3 z Marie Bouzkovą i jest w 3r. To był lepszy mecz Polki niż ten z rundy nr 1, ale to dopiero drugi krok… teraz Anna Kalinska w 3r." - napisał Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

    "Było trochę problemów na początku drugiego seta, ale od stanu 1:3 Iga Świątek wróciła na właściwe tory " - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

    "Iga 6:2, 6:3 z Bouzkovą, rywalką wręcz skrojoną pod jej tenis, więc ciekaw byłem, jak będzie z cierpliwością u Igi z budowaniem i kończeniem punktów. A z tym było różnie. Cieszy zwycięstwo i brawo! Zobaczymy jak będzie z Kalinską, z którą prędkości będą dużo większe" - podsumował Michał Chojecki z "Super Expressu".

    Iga Świątek w 3. rundzie zmierzy się z Anną Kalinską, z którą ma bilans 2-1. Rosjanka w Melbourne wyeliminowała do tej pory Sonay Kartal i Julię Grabher.

