Burza ws. Abramowicz i Świątek. Tomasz Lis nie mógł milczeć. Złamana "zasada"
Po wczorajszej porażce Igi Świątek z Eliną Switoloną w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells głośno jest nie tyle o samej grze polskiej tenisistki, co przede wszystkim o jej wybuchu złości i nerwowych reakcjach psycholog Darii Abramowicz, która pokrzykiwała na swoją podopieczną. W mediach społecznościowych rozgorzała gorąca dyskusja na temat jej zachowania. Głos postanowił zabrać także znany dziennikarz Tomasz Lis, który wyraził swoje zbulwersowanie, tym samym - jak sam przyznał - łamiąc swoją prywatną "zasadę".
Iga Świątek poległa w czwartkowym meczu z Eliną Switoliną, którego stawką był awans do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Po trzech wcześniejszych zwycięstwach bez straty seta tym razem polska tenisistka przegrała z Ukrainką w trzech setach (2:6, 6:4, 4:6).
Wczorajsza porażka będzie dla naszej tenisistki dotkliwa w skutkach. 24-latka straci bowiem pozycję wiceliderki rankingu WTA na rzecz reprezentantki Kazachstanu Jeleny Rybakiny, która w ćwierćfinałowym boju pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę i o miejsce w wielkim finale kalifornijskiej imprezy zagra właśnie z Eliną Switoliną.
Po porażce Igi Świątek głośno jest jednak nie tyle o tym co wydarzyło się na samym korcie, a tuż obok niego. W decydującej fazie trzeciej partii, gdy Elina Switolina przełamała Polkę na 5:4, nasza tenisistka nie wytrzymała i ciskając ręcznikiem o podłoże eksplodowała, krzycząc: "K***a, no!". A potem rzuciła jeszcze ostre zdanie w stronę swojego boksu.
On także przykuł uwagę opinii publicznej, bo sporo mówi się o zachowaniu psycholog Igi Świątek Darii Abramowicz, która raz za razem pokrzykiwała w stronę swojej podopiecznej. Zauważył to między innymi tenisowy ekspertHubert Błaszczyk. - Te krzyki Darii Abramowicz z boksu to tak chyba za bardzo nie pomagają. Jest przerwa przed kluczowym gemem, po co jeszcze podnosić temperaturę, skoro gołym okiem widać wzburzenie Igi - napisał na platformie "X".
Temat Darii Abramowicz po starciu z Eliną Switoliną poniósł się na tyle szerokim echem, że głos w tej sprawie postanowił zabrać także znany dziennikarz Tomasz Lis, łamiąc tym samym - jak sam przyznał - swoje dotychczasowe zwyczaje.
- Nie wypowiadałem się nigdy w sprawie psycholożki Igi (czasem nawet ją komplementowałem) podkreślając publicznie, że firmą "Iga Świątek" kieruje Iga Świątek i to ona i wyłącznie ona decyduje z kim chce pracować, na jakich zasadach i za jakie pieniądze. Sytuacja gdy psycholożka na oczach całego świata w ważnych momentach meczu drze się na podopieczną jest jednak dla mnie dość bulwersująca - napisał Tomasz Lis.
I dodał: - Nad emocjami to możemy nie panować my, przed telewizorami. Ale my jesteśmy zwykłymi oglądaczami, których zadaniem nie jest profesjonalnie wspierać zawodniczkę.