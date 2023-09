Iga Świątek nie obroniła tytułu mistrzyni US Open wywalczonego przed rokiem, a opadnięcie z turnieju przypłaciła utratą pierwszego miejsca w rankingu WTA . Musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki , która dotarła do finału nowojorskiego Wielkiego Szlema. Co prawda w ostatecznym starciu uległa Coco Gauff , ale i tak wypracowała dość solidną przewagę nad Polką. Różnica między oboma tenisistkami wynosi obecnie 1071 punktów.

Niewykluczone, że całkiem niebawem może też dojść do zmiany w sztabie szkoleniowym Świątek. Dołączy do niego ktoś nowy? Tego oczekiwałby pierwszy trener Igi , Artur Szostaczko. Jego zdaniem skład z Tomaszem Wiktorowskim, Maciejem Ryszczukiem i Darią Abramowicz potrzebuje kogoś, kto dopełni format.

To byłoby bardzo dobre rozwiązanie, które zresztą praktykuje Novak Djoković, współpracuje z moim dobrym kolegą Goranem Inaniseviciem. Robili to też Rafael Nadal, czy Roger Federer. Zawsze dobierali sobie jeszcze jedną osobę do teamu, aby spojrzała na ich grę w inny sposób

Co dalej ze sztabem szkoleniowym Igi Świątek "Nie widzę powodów do zmian"

Jak Iga krzyczy na korcie 'co mam robić?!', to nie jest to uwaga do czwartego rzędu na stadionie, tylko uwaga rzucona do ludzi, którzy tam siedzą, są w pracy i biorą pieniądze. Oni wyglądali tak, jakby byli w kinie

"Samo włożenie czterech ekspertów do boksu nie jest przepisem na sukces. Kluczowy dla nich jest sposób komunikacji, mówienie wspólnym językiem, posiadanie wspólnej wizji co do tego, jak zawodnik ma wyglądać. To kluczowe aspekty, które na pewnym etapie – gdy jest się najlepszym na świecie – stają się bardzo ważne. Iga to ma, nie widzę powodów do zmian" - mówi w TVP Sport.