Burza wokół Świątek, zażądali kary. Fissette przekazał najnowsze wieści

Ostatni turniej WTA 1000 w Dubaju zostanie zapamiętany na długo. Ba, może nawet przyczynić się do zmian w kobiecym tenisie. A to ze względu falę rezygnacji z udziału w imprezie wielu tenisistek - czy to przed rozpoczęciem zmagań, czy to już w ich trakcie.

Największym echem odbiła się jednak rzecz jasna nieobecność dwóch czołowych tenisistek świata - Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki, która w znaczący sposób osłabiła prestiż turnieju. Dlatego jego dyrektor Salah Tahlak wyzłośliwiał się publicznie na obie zawodniczki, domagając się srogich konsekwencji za ich absencję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - mówił Tahlak w rozmowie z redakcją "The National".

Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna

Co robiła Iga Świątek? Wim Fissette ujawnia

Ostatni raz Igę Świątek oglądaliśmy w akcji na korcie 15 dni temu w Dosze podczas przegranej ćwierćfinałowej batalii z Marią Sakkari. Co w tym czasie robiła nasza tenisistka? O tym opowiedział w rozmowie ze Sport.tvp.pl jej szkoleniowiec Wim Fissette.

- Technicznie rzecz biorąc, naszym głównym celem była poprawa serwisu. Oprócz niego, skupiliśmy się przede wszystkim na doskonaleniu elementów taktycznych oraz pierwszych uderzeń po serwisie i returnie. Pracowaliśmy nad większą regularnością w kluczowych momentach i nad utrzymaniem odpowiedniej intensywności od pierwszej piłki - powiedział Belg.

Ale poza pracą 24-latka miała także czas na upragniony wypoczynek, o który miała zadbać w trakcie tej kampanii. - Oprócz aspektów czysto tenisowych, ważne były również regeneracja i przygotowanie fizyczne na resztę sezonu - zaznaczył Wim Fissette.

Kolejnym wyzwaniem czekającym na Igę Świątek będzie prestiżowy turniej w Indian Wells, który wystartuje już 4 marca.

Iga Świątek Adam Hunger/Associated Press/East News East News

Iga Świątek i Wim Fissette Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press