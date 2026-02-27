Burza wokół Świątek, zażądali kary. Fissette przekazał najnowsze wieści

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W ostatnim czasie głośno o Idze Świątek zrobiło się nie przez jej występy na korcie, a wręcz przeciwnie - jej nieobecność. Wielką burzę wywołała absencja Polki oraz Aryny Sabalenki w Dubaju. Swojej złości nie krył dyrektor turnieju Salah Tahlak, domagając się zaostrzenia kar dla obu tenisistek. Co podczas przerwy działo się z naszą wiceliderką rankingu WTA? Najnowsze wieści przekazał za pośrednictwem portalu Sport.tvp.pl jej szkoleniowiec -Wim Fissette.

Dwóch sportowców siedzi na ławce podczas przerwy w meczu tenisowym. Jeden z nich wyciera twarz ręcznikiem, a drugi gestykuluje w trakcie rozmowy, prawdopodobnie udzielając wskazówek lub wsparcia. W tle widoczne są butelki z wodą.
Iga Świątek i Wim Fissette w trakcie treningu już w Melbourne Dita AlangkaraEast News

Ostatni turniej WTA 1000 w Dubaju zostanie zapamiętany na długo. Ba, może nawet przyczynić się do zmian w kobiecym tenisie. A to ze względu falę rezygnacji z udziału w imprezie wielu tenisistek - czy to przed rozpoczęciem zmagań, czy to już w ich trakcie.

Największym echem odbiła się jednak rzecz jasna nieobecność dwóch czołowych tenisistek świata - Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki, która w znaczący sposób osłabiła prestiż turnieju. Dlatego jego dyrektor Salah Tahlak wyzłośliwiał się publicznie na obie zawodniczki, domagając się srogich konsekwencji za ich absencję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - mówił Tahlak w rozmowie z redakcją "The National".

Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna
dodał

Ojciec Świątek nie wytrzymał. Puściły hamulce ws. Abramowicz. "Nie pomógł"

Co robiła Iga Świątek? Wim Fissette ujawnia

Ostatni raz Igę Świątek oglądaliśmy w akcji na korcie 15 dni temu w Dosze podczas przegranej ćwierćfinałowej batalii z Marią Sakkari. Co w tym czasie robiła nasza tenisistka? O tym opowiedział w rozmowie ze Sport.tvp.pl jej szkoleniowiec Wim Fissette.

- Technicznie rzecz biorąc, naszym głównym celem była poprawa serwisu. Oprócz niego, skupiliśmy się przede wszystkim na doskonaleniu elementów taktycznych oraz pierwszych uderzeń po serwisie i returnie. Pracowaliśmy nad większą regularnością w kluczowych momentach i nad utrzymaniem odpowiedniej intensywności od pierwszej piłki - powiedział Belg.

Nagła informacja z obozu Świątek. To koniec. Ogłaszają rezygnację ze współpracy

Ale poza pracą 24-latka miała także czas na upragniony wypoczynek, o który miała zadbać w trakcie tej kampanii. - Oprócz aspektów czysto tenisowych, ważne były również regeneracja i przygotowanie fizyczne na resztę sezonu - zaznaczył Wim Fissette.

Kolejnym wyzwaniem czekającym na Igę Świątek będzie prestiżowy turniej w Indian Wells, który wystartuje już 4 marca.

Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News
Dwoje ludzi podczas przerwy sportowej siedzi na ławce, jedna osoba w czapce i fioletowej koszulce trzyma ręcznik oraz pokazuje gest uniesionego kciuka, druga osoba trzyma piłki tenisowe.
Iga Świątek i Wim FissetteDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News
Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja