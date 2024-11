⁠Burza wokół Świątek, w mediach aż huczy po meczu z Krejcikovą. Zbigniew Hołdys nie wytrzymał

Świątek wygrała w Rijadzie z Krejcikovą. Potem padła głośna deklaracja

- Miałam dużo myśli w głowie, związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce. I wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam mieć na korcie. Najważniejsze jest dla mnie to, że mimo długiej przerwy udało mi się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach i nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. I po prostu dalej walczyć pamiętając, że po prostu gram dla siebie - stwierdziła enigmatycznie, nie precyzując, o jakie wydarzenia jej chodzi.

Burza wokół Świątek, Zbigniew Hołdys nie wytrzymał. "O czym my mówimy?"

To wejście w bebechy, w brzuch, w mózg, we wszystko Igi Świątek. Bez pardonu. Do tego doszło, że jeden z komentatorów, których szanowałem, powiedział, że Iga zamknęła się w bańce informacyjnej i nie wpuszcza nikogo i strasznie ciężko wyciągnąć coś na wierzch, a my nie wiemy i się denerwujemy, a powinien być dostęp, by wiedzieć, co tam się dzieje

- Ja se myślę, o czym my mówimy? Mówimy o dziewczynie, która jest jedną z najlepszych zawodniczek świata. Nie czekamy na jej sukces. Chodzi nam o to, by się krew lała. Leciały informacje, że Sabalenka zmiotła Świątek, a dziewczyna była przez dwa miesiące wyłączona z życia publicznego. Trenowała, może miała kilka zadań do wykonania. W momencie, jak Iga miała powody do niepokoju ze swoich wyników, media osaczały ją, jak wilki, hieny czy lwice ze wszystkich stron. Każdy, kto choć raz dostał wpie**** przez internetowy hej i przeżył nagonkę w internecie, co mi się zdarzyło dwu lub trzykrotnie, ma powody do złego samopoczucia, frustracji - dodał wyraźnie rozemocjonowany.