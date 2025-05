Teraz Iga przygotowuje się do następnych zawodów, i to nie byle jakich, bo do French Open. Akurat ten wielkoszlemowy turniej jest zdecydowanie jej ulubionym, wszak zwyciężała w nim aż czterokrotnie: w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Jeśli zatem ma dojść do przełamania, to kiedy, jak nie teraz? Odnosi się do tego branżowy serwis tennis365.com, umieszczając Polkę w gronie faworytek do tegorocznego triumfu.